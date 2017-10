Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quarta-feira (11/10)

321 detentos são beneficiados com saída temporária no Dia das Crianças



De acordo com dados divulgados pela Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), na tarde desta quarta-feira (11), 321 detentos foram beneficiados com a saída temporária no feriado do dia 12 de outubro, data em que é comemorado o Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida. Os detentos, de oito unidades prisionais, saíram do sistema prisional no dia 2 de outubro e só retornarão na próxima segunda-feira, dia 15.



Incêndio em Assunção do Piauí já dura 6 dias e destrói 6500 hectares



Moradores da zona rural de Assunção do Piauí estão há seis dias lutando contra um incêndio de grandes proporções, que já atingiu mais de seis fazendas. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Assunção, José Caetano Silva, a destruição já ultrapassa os 6500 hectares.



Carro capota ao bater em estrutura e Ponte Metálica fica interditada

Um veículo do modelo Golf, de placa PIN 5612, capotou, por volta das 14h desta quarta-feira (11), durante a travessia na Ponte Metálica, que liga Teresina ao município de Timon, no Maranhão, causando transtornos ao trânsito da região. Um vídeo do sistema de monitoramento da guarita da ponte, mostra o momento em que o carro bate na estrutura e capota.



Após consenso, governo retira energia do projeto que aumenta impostos



Após reunião com empresários e parlamentares nesta terça-feira (11), na sede da FIEPI, o governo decidiu retirar o setor de energia do projeto que prevê o aumento de impostos em diversos produtos e serviços. O projeto que tramita na Assembleia Legislativa é mais uma alternativa do governo de reduzir o déficit previdenciário no Estado, que, segundo o Secretário de Fazenda, está em R$ 1 bilhão.



Piauí é o 7º estado com mais chance de adolescentes serem assassinados



O levantamento sobre o Índice de Homicídios de Adolescentes (IHA) divulgado nesta quarta-feira (11) pela Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) traz um dado preocupante para o Piauí. O estado é o 7º do Brasil onde os jovens têm mais chances de serem assassinados: o índice piauiense é de 5,57 adolescentes mortos para cada grupo de mil habitantes.



