Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quarta-feira (10/01)

Chuva de granizo causa destruição no município de Campo Maior; veja fotos



Pela segunda vez esta semana, uma chuva de granizo deixou rastro de destruição por cidades do Piauí. Desta vez, o fenômeno considerado raro pelos meteorologistas atingiu a cidade de Campo Maior, localizada a cerca de 85 km de Teresina, na tarde desta quarta-feira (10).



Família de criança com raquitismo pede ajuda para reformar a casa



Maria Vitória Mendes, de apenas quatro anos de idade, é portadora de raquitismo hipofosfatêmico, uma doença que atinge os ossos e faz com que eles não se desenvolvam. A menina está internada há um ano e 9 meses no Hospital Infantil Lucídio Portela, para tratar das complicações da doença e deve receber alta em breve. Por causa da doença, o sistema respiratório da criança também foi afetado, fazendo com que ela precise usar um aparelho chamado CPAP, que foi doado pela Prefeitura de Miguel Alves. Com o retorno de Vitória para casa, a família está realizando uma campanha para angariar fundos para reformar a casa da família, que não tem condições de receber a pequena.



Incêndio de grandes proporções atinge escola municipal no interior do Piauí



Um incêndio de grandes proporções destruiu parcialmente uma escola localizada no município de Joaquim Pires, situado a cerca de 190 km de Teresina. De acordo com a Prefeitura do município, o incêndio ocorreu na madrugada desta quarta-feira (10) e atingiu o almoxarifado e duas salas de aula da Unidade Escolar Pedro Alves Cabral.



Firmino diz que depredação do PSDB foi 'excesso absolutamente desnecessário'



O prefeito Firmino Filho criticou, na manhã desta quarta-feira (10), os manifestantes que depredaram a sede do PSDB localizada na Avenida Desembargador Pires de Castro, centro de Teresina. A ação ocorreu na tarde de terça-feira (9), durante protesto organizado por entidades estudantis, sindicais e por partidos políticos, contra o aumento nos valores das passagens de ônibus.



Acidente entre ônibus deixa passageiros feridos no centro de Teresina



Um acidente envolvendo dois ônibus na manhã desta quarta-feira (10) está congestionando o trânsito no centro de Teresina. O acidente aconteceu por volta das 7h30min, no cruzamento da Avenida Frei Serafim com a rua Coelho de Resende. Samu (Serviço de Atendimento Móvel), Policias Militares, corpo de bombeiros estão no local.



