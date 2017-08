Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quarta-feira (09/08)

Cerca de 250 detentos deixaram o sistema prisional para o dia dos pais



Cerca de 250 detentos deixaram os presídios de Teresina ontem (08) para a saída temporária de Dia dos Pais. A informação é do titular da Vara de Execução Penal, juiz José Vidal de Freitas, que analisa a situação dos presos e concede o benefício. Para que o detento consiga o direito da saída temporária, ele deve estar no regime semiaberto e apresentar bom comportamento.



Dia dos Pais: Jornal O Dia leva você e seu pai para o cinema durante 1 ano



O dia dos pais está chegando, e o Jornal O Dia tem uma ótima dica de presente para você homenagear seu melhor amigo e ainda passar o ano inteiro aproveitando a companhia dele. Quem assinar o Jornal O Dia até 12 de agosto vai ganhar DOIS cartões assinante Ouro, que dá acesso aos Cinemas Teresina!

Governo do Estado nomeia aprovados em concurso da Seduc de 2014



O Governo do Estado do Piauí publicou nesta terça-feira (08), no Diário Oficial do Estado, o decreto de nomeação dos aprovados em concurso público da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) em 2014. O comunicado foi feito pela atual secretária de Estado da Educação, Rejane Dias, através das redes sociais.



TRT/PI determina o pagamento de R$1,8 milhão para trabalhadores da Servi-San



A Justiça do Trabalho do Piauí determinou o pagamento de cerca de R$ 1,8 milhão aos trabalhadores da Servi-San LTDA e Sevi-San Vigilância e Transporte. O valor estava bloqueado por determinação judicial e o pagamento aos trabalhadores deve ocorrer no período de 10 a 14 de agosto, de acordo com o despacho do juiz do Trabalho Ferdinand Gomes dos Santos, coordenador do NUAPE (Núcleo de Apoio à Execução) do TRT/PI.



TCE diz que fará inspeções no transporte escolar contratado pelo Governo



Deputados estaduais que integram a pequena bancada de oposição ao Governo de Wellington Dias (PT) estiveram na manhã desta quarta-feira no Tribunal de Contas do Estado para cobrar a realização de auditorias mais profundas em contratos firmados pelo Executivo estadual, como o destinado à realização do serviço de transporte escolar nos municípios.



