Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quarta-feira (06/12)

MP denuncia capitão da PM pelo assassinato de Camilla Abreu



O Ministério Público do Piauí denunciou, nesta quarta-feira (6), o capitão da Polícia Militar, Allisson Wattson, pelo feminicídio da estudante de direito Camilla Abreu. A denúncia foi entregue ao Poder Judiciário na manhã de hoje, pelo promotor de Justiça João Mendes Benigno Filho.



Vídeo mostra aluna agredindo diretora após discussão por causa do fardamento



Um vídeo divulgado através das redes sociais mostra o momento em que uma adolescente de 16 anos, estudante da Unidade Escolar Firmina Sobrinho, no bairro Poty Velho, agrediu a socos e unhadas a diretora da unidade de ensino após receber uma reclamação por ter descumprido as normas de fardamento da escola. A jovem teria se irritado com a atitude da professora, iniciado uma discussão e, logo em seguida, investido com agressões físicas contra ela.



Menino de oito anos é violentado por adolescentes em Picos

A Polícia Civil está investigando um suposto caso de estupro praticado por três adolescentes contra um menino de apenas oito anos, que teria ocorrido na última sexta-feira (1º), na cidade de Picos, a 314 km de Teresina. O conselheiro tutelar Raimundo Nonato afirmou ao portal O DIA que, por envolver menores de idade, o caso precisa ser mantido em segredo de Justiça. Ele explica que o menino supostamente violentado já foi submetido a um exame por meio do qual será possível determinar se, de fato, houve conjunção carnal.

Polícia prende mais um acusado de estupro no interior do Piauí



Dando continuidade a uma série de ações para coibir crimes sexuais no interior do Piauí, a Polícia Civil prendeu, nessa terça-feira (05) mais um homem acusado de estupro, desta vez na cidade de Elesbão Veloso, a 169 quilômetros de Teresina. Trata-se de José Paixão Gomes da Silva, acusado de ter violentado uma mulher na manhã de ontem no município.



TJ-PI ainda não enviou dados sobre subsídios de magistrados ao CNJ



O Tribunal de Justiça do Piauí está entre os 66 tribunais do país que ainda não enviaram ao Conselho Nacional de Justiça informações sobre os pagamentos efetuados aos seus juízes e desembargadores. O envio dos dados foi determinado pelo CNJ por meio da Portaria nº 63, de 17 de agosto de 2017, para cumprimento da Lei nº 12.527 (Lei de Acesso à Informação), de 18 de novembro de 2011, e da Resolução nº 215, de 16 de dezembro de 2015.

