Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quarta-feira (04/10)

Procissão de São Francisco de Assis leva milhares de devotos às ruas



As luzes das velas pareciam intermináveis. Ao som de cânticos católicos, uma multidão de adultos, crianças e idosos se reuniu no final da tarde desta quarta-feira (04), no Santuário de São Francisco de Assis, localizado no Dirceu I, na zona Sudeste de Teresina, para celebrar o dia do santo padroeiro da comunidade. São Francisco de Assis, considerado padroeiro dos animais e do meio ambiente, também é conhecido como o pai dos pobres. Em sua homenagem, essa data é celebrada com missas, novenas e procissões nas paróquias e comunidades da Arquidiocese de Teresina.



Secretaria de Segurança admite que PCC planejava morte de Fábio Abreu



A Secretaria Estadual de Segurança revelou, nesta quarta-feira (04), que dez detentos custodiados em penitenciárias do Piauí estariam planejando ações criminosas para desestabilizar a atual gestão do secretário Fábio Abreu, incluindo o assassinato do secretário, que também é deputado federal. De acordo com a nota divulgada pela Secretaria de Segurança, os presos seriam vinculados ao Primeiro Comando da Capital (PCC).



Protocolo de segurança para acesso a presídios será revisado



Representantes de vários órgãos ligados aos direitos humanos se reuniram nesta quarta-feira (04), após o escândalo envolvendo uma criança de 11 anos que foi encontrado embaixo da cama de um detento na Colônia Agrícola Major César.



Médicos do estado vão parar por piso e melhores condições de trabalho



Os médicos que atuam na rede pública estadual de saúde decidiram realizar uma paralisação de advertência na próxima sexta-feira, 6 de outubro, em protesto ao tratamento que têm recebido do Governo do Estado. Além de exigirem o pagamento do piso nacional recomendado pela Federação Nacional dos Médicos (Fenam), que está em R$ 13.847,93 para 20 horas trabalhadas por semana, a categoria também reivindica a realização de mais concursos públicos pelo Governo, melhores condições de trabalho e progressão automática da carreira.

Mais de 7 mil motoristas foram flagrados este ano usando celular no trânsito



A mistura de celular e direção aumenta em 35% o tempo de reação dos motoristas, o que se torna mais perigoso do dirigir embriagado, de acordo com um estudo do Ministério do Transporte. O risco, no entanto, não é considerado por grande parte dos motoristas de Teresina. Dados recentes da Strans revelam que, de janeiro a setembro, cerca de 7.580 notificações relacionadas ao uso de celular no trânsito.



