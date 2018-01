Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quarta-feira (03/01)

Mãe de Emilly pede revogação de Portaria da PM que impede investigação



Na manhã desta quarta-feira (03), os familiares da menina Emilly Costa Caetano, 9 anos, morta durante uma abordagem policial, estiveram reunidos com o presidente da OAB-PI, Chico Lucas, o Comitê de Prevenção e Combate à Tortura, o Conselho Tutelar e o Sindicato dos Delegados de Polícia Civil de Carreira do Estado do Piauí (SINDEPOL). Na ocasião, a mãe, Daiane Félix Caetano, e o avô da criança solicitaram apoio da OAB/PI para revogar a Portaria expedida pela Polícia Militar do Piauí (PMPI), em dezembro de 2017, na qual determina que os crimes cometidos por policiais militares sejam de jurisdição da PM/PI.



Leia mais



Relatos de abusos viralizam e viram assunto mais falado no Twitter



Na tarde desta quarta-feira (03), relatos de mulheres teresinenses através da hashtag #Serasadosboysthe ficaram entre os cincos assuntos mais falados na rede social Twitter no Brasil. Através dos tuítes, mulheres contam histórias de abusos psicológicos, físicos e sexuais envolvendo homens de Teresina.



Leia mais



Artistas se reúnem para ajudar pai de menina morta pela PM



Um grupo de cantores regionais se uniram para ajudar o cantor Evandro Costa e sua família, que estão precisando de ajuda. Na madrugada do último dia 26, Evandro estava no seu veículo com sua mulher e seus dois filhos quando foi surpreendido por disparos feitos em uma abordagem policial equivocada, que resultou na morte de sua filha Emilly, de nove anos, e na perda de parte da audição do cantor. A esposa dele, Daiane, também ficou ferida.



Leia mais



Estudante de direito morre após queda de escada no litoral do Piauí



O estudante de Direito Lacordeles Nunes Filho, conhecido como Lacó, morreu nesta terça-feira (02) em decorrência de uma queda na escada de uma casa no litoral do Piauí. Ele chegou a ficar cinco dias internado no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (Heda), em Parnaíba.



Leia mais



Piauí registra em 2017 menor índice de crimes letais dos últimos quatro anos



O ano de 2017 foi de muitos resultados positivos para o Piauí, principalmente no que diz respeito à Segurança Pública. Foi quando o estado registrou o menor índice de crimes violentos letais dos últimos quatro anos, uma queda de 8,14%. Em 2017, foram registradas 647 mortes, número menor em comparação à 2016 (705 mortes), 2015 (673 mortes) e 2014 (735 mortes). Os últimos dados levantados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), revela que em dezembro houve 43 ocorrências de crimes fatais. Nos anos anteriores o número chegou a 88.



Leia mais