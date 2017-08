Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quarta-feira (02/08)

Celebrando 70 anos da Asa Branca, sanfoneiros percorrem o Centro de Teresina



Os acordes das sanfonas ecoaram ao longe pelas ruas do Centro de Teresina na tarde desta quarta-feira (02). Sanfoneiros de todas as idades se reuniram numa procissão para celebrar os 70 anos da música Asa Branca, composta por Luiz Gonzaga. A homenagem ao Rei do Baião já acontece tradicionalmente nos últimos oito anos e nesta sua 9ª edição reuniu fãs e admiradores da obra de Gonzaga num trajeto que seguiu da Praça Saraiva até o Museu do Piauí, na Praça da Bandeira.



DPVAT paga uma indenização a cada hora para inválido por acidente no Piauí



A Seguradora Líder-DPVAT, responsável pela operação do Seguro DPVAT, divulgou nesta quarta-feira (2) um levantamento detalhado com a quantidade de indenizações pagas no primeiro semestre deste ano, além de outras informações, como o perfil das vítimas e a natureza das indenizações.



Em audiência, promotora denuncia fuga de 10 meninas que estavam em abrigo



Depois das denúncias feitas pelo Conselho Tutelar de Teresina sobre as péssimas condições dos abrigos da Capital, a Secretaria de Assistência e Cidadania do Estado (Sasc) garantiu, em audiência realizada hoje (02) no Ministério Público Estadual, a reforma da Casa Feminina e Lar da Criança, mas não apresentou propostas sobre a Casa de Acolhimento Masculina, que está fechada para reforma há 10 meses.



Operação Fantasma: irmão seriam os líderes da organização criminosa



Chegou ao fim a Operação Fantasma, com a prisão de nove pessoas em Teresina, Campo Maior e em Jericoacoara, no Ceará, a apreensão de três carros e o bloqueio de aproximadamente R$ 157 mil das contas dos alvos da operação. Dos 14 mandados cumpridos, nove pessoas foram presas.



Em seis meses, Guarda Municipal de Teresina atende a 374 ocorrências



A Guarda Civil Municipal de Teresina (GCM), criada com o intuito de garantir espaços públicos com segurança, completa seis meses de atuação com bons resultados nas atividades de prevenção a crimes em praças e locais de concentração de populares. Desde o dia 24 de janeiro, data de início da atuação dos guardas, até o mês de maio, última atualização dos números, foram registradas 374 ocorrências, desde apreensão de entorpecentes até a captura de animais silvestres sem licença ambiental.



