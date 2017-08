Professores de escolas de tempo integral fazem paralisação por estrutura

Os professores das escolas de tempo integral, do âmbito estadual, estão se reunindo no Clube do Sinte (Sindicato dos Trabalhadores em Educação) para discutir a estrutura das escolas. Com a reunião, os docentes fazem também uma paralisação de 24h.

O Piauí tem cerca de cem escolas de tempo integral, implantadas consideradas de risco, como em bairros periféricos. O objetivo é manter os alunos na escola durante o dia, evitando que fiquem ociosos. Entretanto, de acordo com o Sinte, o objetivo tem esbarrado na falta de estrutura das escolas.

Liceu Piauiense foi transformado em Escola de Tempo Integral (Foto: Assis Fernandes/ ODIA)

“Hoje as escolas funcionam sem estrutura, sem regulamentação e sem condições dignas de trabalho e convivência. Faltam banheiros adequados para professores e alunos, salas de aulas climatizadas, merenda suficiente para que alunos e professores possam cumprir a jornada diária de entrada às 07h e saída às 17h, além da regulamentação da modalidade de ensino”, afirma o sindicato em nota à imprensa.

Os professores também irão discutir questões relacionadas à gratificações e implantação de ponto eletrônico.

Representantes de escolas de tempo integral em Teresina, Picos, Campo Maior, Altos, Esperantina e outras cidades estão reunidos no Clube do Sinte. Os professores irão redigir um documento para solicitar audiências com o governo do estado e com a Secretaria de Educação. Segundo a assessoria de comunicação do sindicato, novas paralisações podem acontecer dependendo da resposta do governo.

Karliete NunesAndrê Nascimento