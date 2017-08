PRF registra quatro acidentes em menos de uma semana na BR-135

A Polícia Rodoviária Federal registrou mais um acidente com vítima fatal na BR-135, desta vez próximo ao município de Cristalândia. Uma picape modelo S-10 de placa FDI-0556, de São Bernardo do Campo, saiu da pista após o condutor do veículo perder o controle, e acabou capotando.



A Polícia Militar foi acionada ao local do acidente para dar apoio ao resgate pela PRF. De acordo com o cabo Afonso, do GPM de Cristalândia, a vítima é uma senhora de aproximadamente 65 anos. Ela ocupava com mais duas pessoas, que ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Regional de Corrente.

A situação da BR-135 é preocupante para a PRF que, só esta semana, já registrou quatro acidentes na rodovia. O primeiro aconteceu no fim de semana passado, quando um caminhão-tanque saiu da pista após o motorista perder o controle. A remoção do veículo durou dois dias, nos quais o trecho da BR teve que ficar interditado por conta do risco de explosão. O caminhão-tanque carregava combustível.

Já na quarta (26) e na quinta-feira (27), mais dois acidentes foram registrados na “Estrada da Morte”. No primeiro caso, as rodas de um caminhão bitrem travaram e um dos reboques pegou fogo. No segundo acidente, um carro colidiu com uma motocicleta e duas pessoas acabaram morrendo.

Aumento de 52% no número de mortes

Somando-se o óbito de hoje, ocorrido por volta do meio dia, a Polícia Rodoviária Federal já contabiliza 140 mortes nas rodovias federais no primeiro semestre deste na, um aumento de 52% em relação ao mesmo período do ano passado . Embora o número de acidentes tenha reduzido de 892 em 2016 para 854 em 2017, o que preocupa a PRF é que aumentou a quantidade de ocorrências com vítimas fatais: foram 83 em 2016 e já são 96 só este ano.

Já com relação à BR-135, onde aconteceu o acidente de hoje em Cristalândia, a rodovia é considerada como um trecho de deficiência estrutural crítica pela PRF. Em determinados pontos de sua extensão, o desnível entre o asfalto e o acostamento chega a 30 centímetros. Justamente no intuito de evitar que mais acidentes aconteça, a PRF pede atenção redobrada dos condutores e prudência nos limites de velocidade.

