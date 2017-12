PRF inicia operação Duas Rodas com mais de 352 autuações

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) dei início nesta terça-feira (12) à Operação Duas Rodas para fiscalizar e combater infrações de trânsito cometidas por motociclistas na região da Grande Teresina. Somente no primeiro dia de ação, já foram efetuadas 352 autuações e duas pessoas acabaram sendo presas. Os dados foram divulgados hoje (13).







Ao todo, 121 veículos foram parados e fiscalizados nas barreiras montadas pela PRF nos trechos urbanos das rodovias federais que passam pela Capital. Das 352 autuações, 56 foram pela ausência do uso do capacete por parte dos ocupantes das motos e 11 por ultrapassagens proibidas. A PRF lembra que as ultrapassagens são a principal causa de acidentes com mortes nas rodovias federais do Brasil. Além das autuações, foram feitos ainda 30 testes de alcoolemia e recolhidos 91 veículos trafegando em situação irregular.

De acordo com inspetor Barros Filho, porta-voz da PRF, a maioria dos acidentes são causados por imprudência, desrespeito à legislação, falta de habilitação para conduzir e uso inadequado dos equipamentos de segurança, principalmente o capacete, além do excesso de passageiros nas motocicletas.





“A moto também vem sendo amplamente utilizada para a prática dos mais diversos crimes em virtude de sua mobilidade que facilita a aproximação e fuga. “Em Teresina, por exemplo, são registradas todos os dias ocorrências de roubo ou furto de motocicletas e assaltos praticados por duplas em motocicleta, principalmente na zona urbana e rural das BRs 316 e 343”, afirma.

É diante deste cenário que a PRF vai continuar com as ações de prevenção e combates a infrações de trânsito e outros tipos de crime. A Operação Duas Rodas deve durar até o final do mês, quando aumenta o fluxo de veículos nas estradas em decorrência do período de férias e festas de fim de ano.

Maria Clara Estrêla