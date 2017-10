PRF inicia amanhã Operação 12 de Outubro com restrição de tráfego

A Polícia Rodoviária Federal do Piauí (PRF-PI) vai iniciar nesta quarta-feira (11) a Operação 12 de Outubro, para garantir maios segurança, conforto e fluidez no trânsito das rodovias federais que cortam o Estado. No feriado de Nossa Senhora Aparecida o fluxo de veículos trafegando nas estradas é mais intenso e o esforço da PRF é para prevenir acidentes e os índices da criminalidade durante o período. O reforço no policiamento ostensivo vai ser feito a partir de amanhã até o próximo domingo (15).



Para dar maior fluidez ao trânsito no período de grande circulação de veículos, o tráfego de Combinações de Veículos de Carga – o bitrem – ficará restrito à quinta-feira (12), das seis horas da manhã ao meio dia; e ao domingo (15), das 16 horas às 22 horas.

No último feriadão, o da Independência do Brasil, foram registrados 1.162 acidentes nas estradas federais de todo o país, que resultaram em 1.211 pessoas feridas e 108 óbitos. “Frequentemente, a imprudência está associada a acidentes graves, geralmente com múltiplas vítimas. Somente no último feriado, foram registradas mais de 45 mil infrações de trânsito no Brasil, dessas, cerca de 6 mil foram ultrapassagens irregulares”, afirma o inspetor Barros, porta-voz da PRF no Piauí.

Para reduzir estes índices, a PRF priorizará ações preventivas de fiscalização ao excesso de velocidade, alcoolemia, ultrapassagens proibidas e ao trânsito de motocicletas. A Corporação tem trabalhado ainda para coibir comportamentos que geram riscos ao trânsito, com ações de fiscalização e educação para o trânsito.

Maria Clara Estrêla, com informações da PRF-PI