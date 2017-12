Pressões familiares podem fazer da festa de Natal um tormento

“Você está mais gorda”, “Cadê os namoradinhos?”, “Quando vão casar?”, “Já está na hora de ter filhos”... A lista de comentários indiscretos ou até mesmo ofensivos é enorme. Feitos geralmente em tom de cobrança, são o motivo pelo qual alguns membros da família optam por se distanciar, justamente nessa data em que se comemora a união.

Segundo o psicólogo José Augusto Santos Ribeiro, que possui experiência em terapia familiar, existem duas situações que envolvem as relações parentais e que devem ser consideradas de forma diferente. “Às vezes um membro da família quer se sobrepor ao outro. Isso é possível resolver com diálogo, evitando provocações ou piadas. Mas, às vezes, a situação é mais grave, envolvendo problema com herança, abuso ou agressão. Aí o melhor é se afastar”, orienta.

A universitária Eryka Alcântara, de 21 anos, tomou a decisão de não passar o Natal com os parentes quando percebeu que não adiantava explicar como se sentia mal com os comentários maldosos. O assunto preferido para as cobranças era o peso e os estudos. “Diziam que eu estava muito gorda e que não servia pra nada, que minhas irmãs estavam estudando e eu estagnada. Quer dizer, falavam só coisinha leve”, brinca a jovem.

A universitária Eryka Alcântara, de 21 anos, tomou a decisão de não passar o Natal com os parentes. (Foto: Arquivo Pessoal)



Para a estudante, que há três anos prefere passar o Natal com amigos ou trabalhando, o ideal era seus familiares entenderem o real sentido do Natal e respeitarem as escolhas dela, para que todos celebrassem a data de forma harmoniosa e inclusiva.

Nos casos de conflitos familiares mais graves, o psicólogo destaca que o espírito natalino, por si, não irá resolvê-los. “Alguns acham que pedir perdão nessa época do ano vai tornar as coisas mais fáceis, mas nem sempre o outro está pronto para perdoar”, pondera José Augusto.

Natal com pizza

Na casa da empresária Amanda Pitta, a ceia da noite de Natal é substituída por uma pizza. A família nada tradicional formada por quatro mulheres, entre elas uma mãe solteira, uma criança transexual e uma jovem bissexual, não se sente inserida nas comemorações natalinas com os demais parentes.

A empresária Amanda Pitta e sua família. (Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal)

Amanda conta que sempre havia alguma situação constrangedora quando a família se reunia. “Já aconteceu da minha filha levar a namorada dela e ficar aquele clima chato. Também tinha situação que as pessoas não sabiam o que dar de presente para a minha filha transexual”, relata.

Para evitar esses transtornos, a empresária prefere almoçar com as filhas na casa da vó apenas no dia 25 de dezembro. “Na noite de Natal a gente assiste filme e come pizza. No dia seguinte, cada família leva uma comida e passa o dia com a vovó”, conta Amanda.

Segundo o psicólogo José Augusto, o diálogo e a tolerância são essenciais, respeitando os limites e as diferenças. "Não é por causa do trabalho, do poder aquisitivo ou da identidade de gênero que as pessoas não podem conviver”, conclui o especialista.

Nayara Felizardo