Prêmio da Mega da Virada está acumulado em 280 milhões este ano

Acertar na loteria é o desejo de todos os brasileiros. Há quem jogue nas loterias todos os meses, os famosos apostadores, e os que deixam para o grande prêmio da Mega da Virada para apostar na sorte. No entanto, as chances de acertar na virada é uma entre 50 milhões de possíveis possibilidades de ganhar os R$ 280.000,00 milhões.

A mega sena funciona da seguinte maneira: um jogo de 60 números (1 a 60), permitido apostar de 6 a 15 números, porém, com o valor das apostas tende a aumentar a medida que a quantidade de números assinalados no jogo. Desta maneira, pode-se ganhar acertando 6 dezenas, 5 dezenas ou 4 dezenas, mas, o prêmio principal é dado à quem acertar os 6 números (sena), sendo proporcional a quem acerta 5 números (quina) ou 4 números (quadra).

A avaliação da Mega da Virada é feita ao decorrer do ano e corresponde à 46% da arrecadação. Deste montante, 35% do valor é destinado aos apostadores que acertarem as 6 dezenas, 19% aos que acertarem a quina e os outros 19% para quadra. Os outros 22% ficam acumulados para o ganhador que acertar as seis dezenas de final zero e cinco. Os outros 5% acumulam para a mega de final de ano. Juntando este acúmulo, mais a arrecadação da venda de bilhetes forma o prêmio da Mega da Virada.



Dos 60 números da aposta, a pessoa pode marca de 6 a 15 algarismo (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Este ano o prêmio da mega sena está avaliado em R$ 280 milhões. O prêmio bruto novamente corresponde à 46%, no entanto, deste valor 62% é destinado para os acertadores da sena. As porcentagens da quina e quadra continuam 19% respectivamente.

Quem sonha em ganhar essa bolada é o João Batista, cobrador de transporte coletivo, que joga todos os anos na Mega da Virada.

Segundo o economista Fernando Galvão, depositar em uma poupança é primeira medida que o ganhador do prêmio deve fazer. “Guardar na poupança em um primeiro momento é uma alternativa adequada, após isso é importante procurar orientação financeira, quem sabe criar um conselho de administração de recursos com pessoas de confiança”, aconselha.

O funcionário público, Antônio Dário Torres, tem planos filantrópicos. “Eu primeiro viajaria o mundo, mas, em seguida, criaria uma ONG para ajudar crianças e adolescentes na qualificação profissional”, conta.

Uma das possibilidades que o especialista aconselha é investir no empreendedorismo e em educação, mas também ajudar ao próximo.

“É importante investir em imóveis, aplicações diretas, desenvolver habilidades em empreender através na qualificação. É importante estar preparado e o preparo se adquire com educação. Mas, também ajudar o próximo, criando uma ONG ou ajudando”, sugere.

O ganhador da mega tem um prazo de 90 dias para resgatar o prêmio. Caso o premiado não busque o dinheiro, o mesmo é destinado ao FIES (Fundo financeiro do Estudante do Ensino Superior).

Gabrielle Alcântara - Jornal O Dia