Por trás das grades: detento relata como é o dia dos pais longe dos filhos

O Dia dos Pais já tem espaço reservado no calendário dos brasileiros, assim como o Dia das Mães. A data traz consigo um valor sentimental, onde as famílias se reúnem a fim de confraternizarem e homenagearem seus patriarcas. Porém, nem sempre é possível a todos estar ao lado da família para celebrar a data. É o caso de Leônidas Soares, que este ano passará o Dia dos Pais longe de seus filhos. Leônidas é detento na Penitenciária Irmão Guido, em Teresina.

“Não é fácil estar aqui. É difícil estar longe da família, não ver os filhos com frequência. E saber da possibilidade de passar essa data sem vê-los, é muito triste”, afirmou. A equipe do Portal O Dia visitou a penitenciária e teve a oportunidade de ouvir histórias de pais e famílias que, por conta da reclusão, não podem celebrar a data juntos.

Leônidas Soares tem 42 anos, é natural de Caxias no Maranhão, onde sua família mora até hoje. Ele está recluso a dois anos e quatro meses e sua família não tem condições de se deslocar de Caxias até Teresina toda semana. “Aqui os presos podem receber visitas a cada oito dias, como minha família mora longe, só os vejo quando podem vir, geralmente duas vezes no mês. É constrangedor receber meus filhos aqui, e não é sempre que o dinheiro dá para pagar as passagens deles, então quem geralmente vem é meu pai, minha esposa e minha irmã”, relata emocionado.

Gesticulando muito, Leônidas lembrou do primeiro Dia dos Pais que passou recluso e não conseguiu conter as lágrimas. “Eu nunca tinha passado nenhum Dia dos Pais longe da minha família. O ‘baque’ de passar o dia dos pais sozinho foi pesado. E esse ano, talvez eles não consigam vir”, disse com a voz embargada. “O sentimento maior que fica é um vazio. E que se pudesse escolher um presente, tudo que queria era passar o dia dos pais com seus filhos, e com o neto que nasceu recentemente”, completou.

O outro lado

Do lado de fora da Penitenciaria, esposas, filhas e irmãs esperam para visitar os detentos. Algumas estavam antecipando a visita, pois não seria possível ir no Dia dos Pais. Para entrar, elas precisam preenchem fichas por ordem de chegada, são revistadas e entram de duas em duas.



“Meu marido está aqui a sete meses, eu vim visitá-lo sozinha por que ele não gosta que eu traga nosso filho. Na vez em que eu o trouxe, no final da visita o menino começou a chorar e disse que queria levar o pai para casa”, disse a dona de casa, Rosa Pereira (35), que aguardava sua vez de entrar para a visita. A mulher ainda finalizou dizendo: “Todo dia meu filho pergunta quando o pai volta, se ele está bem. Essa data era para ser feliz, mas não será tanto assim”.

A psicóloga da penitenciária Thaís Carvalho explica que estar aprisionado intensifica os sentimentos dos reeducandos. Ela reforma que é de muito importante o apoio da família. “Muitos internos não recebem visitas direto, ou a família não tem condições de vir aqui ou até mesmo os abandonam. Alguns detentos já desenvolveram depressão por esse motivo. Aqui os sentimentos afloram intensamente, por isso é vital o apoio familiar”, afirma.

Saída temporária

Este ano cerca de 250 detentos deixaram os presídios de Teresina para a saída temporária de Dia dos Pais. Na penitenciária Irmão Guido, segundo dados da diretoria, sete detentos conseguiram o benefício, eles saíram na segunda (07), e devem retornar na próxima segunda (14).

A saída temporária é um benefício cedido cinco vezes ao ano, exatamente na Semana Santa, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, no Dia das Crianças e nas festas de final de ano. Em cada saída, o detento tem direito a sete dias de liberdade.

Karliete NunesGeici Mello