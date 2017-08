Ponte do Retiro, que liga Piauí ao Ceará, será interditada

A ponte que liga os estados do Piauí e Ceará, localizada na comunidade Retiro, km 99 e BR 402, será interditada para passar por obras. As informações são do 2º Batalhão de Engenharia de Construção (2º BEC).

A interdição ocorrerá a partir das 18h do dia 14 de agosto (segunda-feira), até as 6h do dia 18 (sexta-feira). Durante esse período, apenas o tráfego de carros de passeio e motocicletas está liberado sempre das 6h às 18h de cada dia. Caminhões, carretas e ônibus devem seguir rotas alternativas.

Como rota alternativa, a PRF sugere que, para se ter acesso ao Estado do Ceará, saindo de Parnaíba/PI e região, poderá ser utilizada, nos períodos de interdição, a BR 343 e as rodovias estaduais que seguem pelas cidades de Cocal/PI e Viçosa do Ceará/CE.

Da Redação