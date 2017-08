Piauiense relata insegurança em Barcelona após ataque terrorista

O clima é de tensão e insegurança em Barcelona, depois que uma van atropelou dezenas de pessoas em Ramblas, região turística do Centro da cidade. O ato foi classificado pelo governo espanhol como atentado terrorista e deixou 13 mortos e pelo menos 50 pessoas feridas.



O Portal O Dia conversou com um piauiense que mora em Barcelona, Egil Brito de Sá. Ele faz doutorado em Química na Universidade Autônoma de Barcelona e relata o clima de insegurança que tomou conta da cidade depois do ocorrido.

“Há uma reunião no gabinete de crise do Governo Catalão e a recomendação é ficar em casa. As forças de segurança pedem que ninguém saia, porque está circulando uma informação de que teria gente armada pela cidade. Isso ainda não foi confirmado pela polícia, mas aumenta ainda mais a nossa sensação de insegurança”, relata Egil.

No momento, os Mossos d’Esquadra, a Polícia da Catalunha, está em operação na cidade e um suspeito de autoria do ataque já teria sido preso. De acordo com Egil, a população teme que os responsáveis pela ação estejam entrincheirados em um restaurante na mesma rua onde ocorreu os atropelamentos. O piauiense conta ainda que as pessoas teriam ouvido troca de tiros em Ramblas.

“O metrô está parado na região, que fica justamente no centro da cidade, onde há mais movimento, principalmente nesse mês de agosto, que é férias aqui, como se fosse o período de final de ano no Brasil”, diz o pesquisador piauiense.

Por conta dos ataques, as Fiestas de Gracia foram suspensas, sem previsão de retorno. A Fiestas de Gracia ou Fiesta Mayor de Gracia são festejos populares e religiosos que acontecem no Distrito de Gracia de Barcelona durante 10 dias a partir de 15 de agosto.

Por conta das medidas de segurança, Egil acredita que ficará mais complicado para as pessoas se locomoverem dentro de Barcelona pelas próximas semanas. O piauiense diz que certamente a Polícia Autônoma deve montar mais barreiras e que o metrô, onde o fluxo de pessoas circulando é maior, deverá estar mais policiado.

Maria Clara Estrêla