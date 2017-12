O piauiense Francisco das Chagas Oliveira da Silva Filho está desaparecido desde a última segunda-feira (18), após cair no mar da Bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro. Natural de Parnaíba, Francisco Filho é contratado da empresa Bravante e desapareceu enquanto fazia manutenção no passadiço da embarcação “Mar Limpo 3”, utilizada no recolhimento de óleo, a 129 quilômetros do município de Macaé, no litoral carioca.



Piauiense é procurado pela Marinha após desaparecer em alto mar no RJ. (Foto: Reprodução)



De acordo com o Sindicado dos Petroleiros do Norte Fluminense o acidente ocorreu por volta das 16h30, da segunda-feira, e a empresa só notificou a Petrobrás por volta das 17h. Após a notificação, o piauiense foi dado como desaparecido e, segundo informações da Petrobrás, um helicóptero chegou a ser foi acionado para fazer as buscas, mas teve que parar depois de duas horas de tentativas por causa da regra do pôr do sol.

Seis embarcações também foram deslocadas e ainda operam no resgate do piauiense. Além da Petrobrás, a Marinha também atua nas buscas para encontrar o trabalhador. Um inquérito deverá ser instaurado pela Marinha para apurar as causas e responsabilidades do incidente.

Segundo um site de notícias da cidade de Parnaíba, a família do piauiense se deslocou até o estado do Rio de Janeiro para ajudar nas buscas. Em nota, o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense informou que está acompanhando o caso de perto em busca de mais informações sobre o desaparecimento de Francisco Filho.

POSICIONAMENTO PARA A IMPRENSA

A Bravante se solidariza com a família do colaborador desaparecido e está prestando toda a assistência aos familiares. A empresa está colaborando com as operações de busca realizadas pela Marinha do Brasil e investigações em curso.

A Bravante esclarece que foi acionada pelo comandante do navio Mar Limpo III sobre o desaparecimento do colaborador às 17h23 da segunda-feira (18/12). A comunicação para o início do processo de contingência se deu às 17h25. A empresa seguiu o protocolo necessário para este tipo de incidente e mobilizou com dedicação integral sua alta administração e corpo gerencial para acompanhar e prover o suporte às operações.

Ressaltamos que a Bravante está em conexão direta e permanente com os órgãos responsáveis pela operação de busca e se orienta a partir das informações dessas autoridades.

Navio Mar Limpo III. (Foto: Reprodução)

