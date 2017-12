Piauí tem mais de 1.300 seguros desemprego bloqueados por fraudes

O Piauí teve 1.374 pedidos de seguro desemprego bloqueados pela plataforma do Ministério do Trabalho de dezembro de 2016 a dezembro de 2017, é o que mostra o levantamento divulgado nesta terça-feira (26) pelo Governo Federal. O sistema antifraudes cruza dados do Cadastro Geral de Empregados, da Receita Federal e da Caixa Econômica e já bloqueou 52 mil requerimentos em todo o Brasil, impedindo o pagamento indevido de mais de R$ 678 milhões aos cofres.



O Piauí ocupa a 17ª posição no ranking na quantidade de bloqueios de solicitações de seguro desemprego. O estado do Maranhão é o líder nacional, com 16.427 pedidos bloqueados, seguido de São Paulo, com 9.328 pedidos e, em terceiro lugar, o Pará com 3.363.

Todas as fraudes detectadas pelo sistema são comunicadas à Polícia Federal e que tiver o seguro desemprego bloqueado será comunicado e deverá procurar o Ministério do Trabalho, já que há casos em que o próprio trabalhador desconhece que seus dados foram utilizados por fraudadores.

Ao todo, o Ministério do Trabalho investiu R$ 78 milhões no desenvolvimento do sistema antifraude. “A ferramenta global envolverá outros tipos de benefícios como o seguro defeso, abono salarial, entre outros. Como todos os benefícios envolvidos, a estimativa é de que a economia chegue a R$ 3 bilhões”, foi o diretor substituto do Departamento de Tecnologia da Informação do Ministério do Trabalho, Luiz Henrique Machado.

Por mês, o sistema antifraude analisa 700 mil requerimentos de Seguro Desemprego por mês. Os dados mostram que houve uma queda na quantidade de requerimentos confirmados como fraudulentos desde o início de 2017.

Maria Clara Estrêla, com informações do Ministério do Trabalho