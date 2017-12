Piauí registra a segunda morte por choque elétrico em pouco mais de 24 horas

Pouco mais de 24 horas depois da morte da menina Iris Claudiene, 12 anos, no bairro Mocambinho, na zona Norte de Teresina, outra pessoa foi vítima fatal de choque elétrico no Piauí, desta vez na cidade de Picos, a 308 quilômetros da Capital. O designer Marcelo de Sousa Damasceno, 23 anos, foi encontrado sem vida dentro de sua residência no bairro Junco após ter tentando ligar um aparelho elétrico na tomada.



Acionada, a Polícia Militar esteve no local e, segundo o capitão Antônio Elias, do 4º BPM, Marcelo estava caído em seu quarto segurando um fio para ligar o aparelho de som em uma tomada. “Ele estava caído com o corpo rígido e o fio continuava na mão, que estava até com algumas queimaduras. As circunstâncias apontam para morte por descarga elétrica”, resume o PM.

Marcelo é natural de Oeiras e seus familiares já foram contatados por amigos sobre seu óbito. O corpo do rapaz foi encaminhado para o necrotério do Hospital Justino Luz, em Picos, e depois seguiria para sua cidade natal.

Segundo caso esta semana

Na última segunda-feira (19), a menina Iris Claudiene, 12 anos, veio a óbito em Teresina quando ligava um pisca-pisca da árvore de natal em sua residência, no bairro Mocambinho. O caso chamou a atenção para os cuidados que se deve ter ao se manusear fios elétricos e artigos de decoração que envolvem o uso da eletricidade.

O Corpo de Bombeiros recomenda sempre observar a qualidade e a procedência produto adquirido e ter cuidado no momento de fazer as ligações elétricas necessárias para seu uso, uma vez que os riscos de se sofrer uma descarga, principalmente se as instalações forem antigas, são maiores.

“Esse controle de qualidade avalia desde a tomada, até o interruptor, as conexões, a fiação, toda uma série de equipamentos presentes no produto que obedecem às normas brasileiras. Têm muitos pisca-piscas importados e esses importados, muitas vezes, não têm padrão brasileiro de qualidade”, aponta o bombeiro.

