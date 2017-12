Piauí receberá ambulâncias para todos os 224 municípios do estado

Em visita ao Piauí nesta sexta-feira (8), o ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou a disponibilização de recursos para garantir a aquisição de ambulâncias a todos os 224 municípios do estado. O anúncio foi feito durante um evento realizado no auditório da Associação Piauiense de Prefeitos Municipais (APPM), em Teresina. Além dos veículos, o ministro também garantiu que serão disponibilizados kits odontológicos para as Unidades Básicas de Saúde (UBS).

De acordo com o ministro Ricardo Barros, cada município piauiense receberá os recursos e irá licitar a ambulância com as características mais apropriadas para a realidade de cada região. “Tenho trabalhado para emponderar os prefeitos municipais, destinando recursos que possibilitem a autonomia e o desenvolvimento de cada um”, destacou.

O secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, afirmou que os recursos irão intensificar a qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde. “Temos recebido muitos prefeitos na secretaria e os pedidos mais recorrentes são ambulâncias, kits de fisioterapia, Unidades Básicas Avançadas de Saúde (Ubas) e academias. Ficamos muito honrados em sermos contemplados com essas ambulâncias, por meio da parceria do senador Ciro Nogueira e Ministério da Saúde”, disse o gestor.

Segundo o senador Ciro Nogueira, responsável pela aquisição das ambulâncias e dos kits junto ao Ministério da Saúde, “uma das maiores demandas dessas cidades é falta de uma ambulância estruturada para transferência de pacientes. O governo federal disponibilizou seis mil ambulâncias e, com isso, conseguimos uma para cada cidade piauiense. O Piauí será o primeiro estado a receber os veículos para locomoção de pacientes”, frisou o senador.





