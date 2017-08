Piauí Previdência comemora avanços alcançados nos primeiros meses

O presidente da Fundação Piauí Previdência, Marcos Steiner Rodrigues Mesquita, comemora os avanços alcançados nesses oito meses de existência do órgão – criado pela Lei Nº 6910/16, de 12 de dezembro de 2016. Steiner anunciou que a partir de agora a ordem é capitalizar o Fundo de Previdência de modo a reduzir o déficit com o pagamento de aposentadorias e pensões, que chegou a R$ 870 milhões no ano passado.

“A gente tem trazido alguns avanços, além do recadastramento, que foi também uma grande ferramenta com a qual a gente pode saber quem são servidores, aonde a gente pode cortar, a diminuição de custo”, avaliou Steiner. “A gente tem também agora o processo virtual. Nosso processo é tudo virtual, funciona tudo na internet, não tem mais papel, praticamente. Aquilo que tem que ser alterado, a gente coloca dentro do processo, de maneira virtual, sem papel, sem burocracia”, explicou o presidente.



Marcos Stainer, superintendente da Previdência Estadual (Foto: Moura Alves/O Dia)



Marcos Steiner acrescenta que, superada a fase de estruturação da Fundação, o trabalho agora é capitalizar a Previdência. “Estamos trabalhando agora a segunda fase que é trazer dinheiro com Fundo de Previdência trazer recursos para o cofre, para que a gente consiga diminuir o déficit de 2016. No ano passado 2016, fechamos em R$ 870 milhões esse déficit no ano. É muito dinheiro. Se a gente não tirar esses recursos do Estado vai ter dinheiro para investimentos em saúde, educação, segurança, infraestrutura... em uma série de outras coisas, inclusive salário, treinamento e mais concursos”.

