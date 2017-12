Piauí ganhará unidade de uma das principais indústrias de cerâmica do país

Em 2018, o Piauí contará com uma unidade de produção da empresa Fragnani, uma das principais indústrias de cerâmica do Brasil, reconhecida no mercado mundial. Para tanto, os diretores do grupo apresentaram o projeto ao governador Wellington Dias nesta quinta-feira (21), no Palácio de Karnak.

No primeiro semestre do próximo ano, o Grupo Fragnani iniciará o processo de aquisição de jazidas, matéria-prima e terraplanagem. A implantação da unidade produtiva em Teresina será no segundo semestre. Serão investidos no empreendimento cerca de R$200 milhões.

Segundo o governador, o estado tem um grande potencial na área. "Temos reservas de argila vermelha e branca, temos uma política fiscal adequada e aqui acertamos um cronograma que permite esse investimento. É uma área que gera bastante emprego, renda, melhora a economia e traz desenvolvimento", destacou Wellington.

Na primeira etapa, o empreendimento irá gerar 150 empregos diretos. "A perspectiva é ampliar e após dois anos instalar uma segunda unidade, que gerará mais 100 empregos. Estamos animados e o apoio do governo para a aquisição de área, instalação da planta e incentivos fiscais é fundamental", pontuou o diretor administrativo da empresa, Cleimar Mussarelli.

Grupo Fragnani

Consolidado na indústria da cerâmica, o Grupo Fragnani atua no mercado há mais de 46 anos e comemora o sucesso no segmento, caminhando com a produção de revestimentos. Atualmente, o grupo conta com três unidades: a Incefra, em São Paulo e a Incenor e Tecnogres, na Bahia. Com uma capacidade instalada que ultrapassa os 6 milhões de metros quadrados por mês e gerando mais de 1.200 empregos diretos, a empresa é destaque como o 3º maior produtor de pisos e revestimentos cerâmicos da América Latina e 2º do Brasil.

Ascom