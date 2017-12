Piauí fecha novembro com saldo negativo e pede 544 vagas de emprego

O Piauí fechou o mês de novembro com um saldo negativo na geração de empregos, é o que mostram os dados do Cadastro Geral de Empregados (Caged), do Ministério do Trabalho, divulgados hoje. Segundo o levantamento, o Estado encerrou novembro com 544 vagas formais de emprego a menos, tendo demitido mais que admitido. Foram 1.523 contratações e 8.067 demissões.



O saldo do mês passado vem na contramão do que se observou no decorrer de 2017. Ao longo do ano, o Piauí contratou 88.723 trabalhadores formalmente e demitiu 83.587, ou seja, a taxa de geração de emprego foi positiva – foram 5.136 vagas geradas de janeiro até novembro. No acumulado dos últimos 12 meses, o saldo piauiense também foi positivo: de novembro de 2017 a novembro de 2017, o Estado admitiu 94.255 trabalhadores formais e dispensou 91.232, um saldo de 3.023 vagas geradas.

O setor que mais contratou em novembro foi o de serviços, que contabilizou 3.260 admissões. Este também foi um dos setores que mais demitiu, tendo desligado 2.560 profissionais. No entanto, a despeito das demissões, o saldo de geração de emprego na prestação de serviços piauiense se manteve positivo e na casa das 700 vagas preenchidas.



Foto: Agência Brasil

O subsetor dos Setor de Serviços que mais contratou em novembro foi a Administração de Imóveis, Valores Mobiliários e Serviços Técnicos, que fechou o mês com 1.261 contratações e 895 demissões, gerando um saldo positivo de 366 admissões. Em contrapartida, o subsetor das instituições de crédito, seguros e capitalização, apesar de ter sido o que menos contratou dentro da prestação de serviços (30 admissões), teve saldo negativo, perdendo duas vagas e demitindo 32 profissionais.

O segundo setor que mais contratou no Piauí em novembro foi o Comércio, que fechou o mês com um saldo positivo de 621 admissões, tendo contratado 2.297 e demitido 1.676 profissionais.

O que preocupa com relação ao Piauí é que, excetuando-se os setores da Administração Pública, Serviços, Comércio e Serviços Industriais de Utilidade Pública, todos os outros (Atividade Extrativa Mineral, Indústria de Transformação, Construção Civil e Agropecuária), encerraram novembro com um saldo negativo na geração de emprego.

A indústria de transformação, por exemplo, chegou em dezembro com um total de 1.776 demissões e apenas 439 contratações, um saldo negativo de 1.337 vagas perdidas. Já a construção civil, que durante o ano apresentou comportamento preocupante, acumulando um saldo de 1.722 vagas perdidas, seguiu o mesmo padrão em novembro: foram apenas 804 admissões para um universo de 1.240 desligamentos, ou seja, o setor perdeu 436 vagas no mês passado no Piauí.

Maria Clara Estrêla