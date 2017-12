Piauí é apresentado como exemplo na gestão do Programa Água Doce

Foi realizado em João Pessoa, Paraíba, no período de 05 a 07 de dezembro, o VII Encontro Nacional de Formação do Programa Água Doce. O evento reuniu os gestores dos vários órgãos que executam o programa, as equipes técnicas de cada estado e representantes de comunidades beneficiárias de nove estados do Nordeste e Minas Gerais. No encontro, o Piauí se destacou por ter sido apresentado como exemplo ideal no que diz respeito ao acordo de gestão.

Para o coordenador estadual do programa, Adalberto Nascimento, a ação no estado tem o apoio total da direção da instituição executora e tem o compromisso de aplicar a metodologia do programa na íntegra, assim como na integração da equipe com as comunidades beneficiadas.

“Estamos com três sistemas em pleno funcionamento no município de Betânia do Piauí, e com mais seis em fase de testes em Campo Alegre do Fidalgo. O modelo de acordo de gestão apresentado pelo Piauí foi muito elogiado, servindo de referência, e isto nos deixa muito felizes, pois nos dá a sensação que estamos no caminho certo”, disse o coordenador estadual.

O diretor-geral do Emater, Marcos Vinicius do Amaral, acompanhou a comitiva formada por mais de vinte comunitários de localidades assistidas pelo programa, por técnicos e consultores estaduais. Ele destaca que essa ação vem mudando o retrato do Semiárido piauiense, melhorando a qualidade de vida, e, por conseguinte, a saúde.

“Nesses dias de encontro, discutimos o panorama e o cronograma de execução dos dez estados. No Piauí, temos finalizados e em uso nove sistemas, e com previsão de entrega de mais nove até o fim do ano em Lagoa do Barro, São Francisco de Assis e em Vila Nova. Além levarmos água de qualidade, leva às famílias a esperança de que, a partir dali, elas terão uma qualidade de vida melhor”, finalizou o diretor.

Os sistemas de dessalinização implantados pelo programa incluem uma ampla participação social voltada para a gestão compartilhada envolvendo as comunidades e os representantes dos governos federal, estadual e municipal.

Durante o evento, foram realizadas palestras sobre temas ligados à gestão, sistema de informação, dessalinização, mobilização social, convênios, obras civis, além de um momento dedicado aos representantes de comunidades.

O encontro foi também um momento único para integração das comunidades, troca de saberes e compartilhamento de experiências para o aperfeiçoamento da gestão dos sistemas de dessalinização.

Segundo o secretário nacional de Recursos Hídricos, Jair Vieira Tannus, até o momento, o Água Doce diagnosticou mais de três mil comunidades em 300 municípios mais críticos quanto ao acesso à água no Semiárido brasileiro. São 700 obras contratadas para a implantação de sistemas de dessalinização e, até o momento, já existem 500 sistemas concluídos e em operação, beneficiando 200 mil pessoas, produzindo, aproximadamente, dois milhões de litros de água por dia.

“Esses resultados são frutos da parceria entre o Ministério do Meio Ambiente, por meio da Secretaria de Recursos Hídricos, Qualidade Ambiental e os dez estados do Semiárido, num valor total de mais de 200 milhões de reais para propiciar água de qualidade para as populações rurais dessa região”, disse o secretário nacional.

Programa Água Doce (PAD)

O PAD se destaca entre as políticas públicas federais pelo processo contínuo de capacitação, por meio de oficinas, seminários e encontros com os técnicos envolvidos. Os 10 estados recebem treinamento constante para aplicar a metodologia na implantação dos sistemas de dessalinização.

A capacitação também envolve as comunidades onde são formados os operadores dos sistemas. Até o momento, foram capacitados cerca de 1.200 operadores de sistemas de dessalinização nas comunidades atendidas. Nesse contexto onde o programa chega na metade da execução de sua meta, o VII Encontro de Formação do PAD constitui-se em um espaço e uma oportunidade para o aperfeiçoamento da metodologia de implementação do programa.

