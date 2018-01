Pai de menina baleada pela PM perde a audição do ouvido esquerdo

O pai da menina Emily Caetano Costa, 9 anos, morta por policiais militares durante abordagem equivocada na semana passada em Teresina, teve alta do Hospital de Urgências (HUT) neste domingo (31). Evandro Costa, que foi atingido por um tiro na altura da orelha, acabou perdendo completamente a audição do ouvido esquerdo.



A informação é do diretor do HUT, o médico Gilberto Albuquerque. De acordo com ele, a bala que atingiu Evandro ficou alojada na região óssea da cabeça, mas isso não irá prejudicar em nada sua recuperação, uma vez que o projétil se encontra dentro de uma cápsula.

“Não há risco de deslocamento da bala na cabeça. O que ele teve foi um sangramento interno provocado pela presença do projétil, mas ficou em observação e o problema foi controlado. Ele passa bem e tem condições de se recuperar dos ferimentos sofridos”, ressalta o diretor do HUT.

Entenda

Evandro da Silva Costa, 31 anos, a filha Emily Caetano Costa e a mulher, Daiane Félix Caetano, 26 anos, foram baleados durante uma abordagem equivocada feita por policiais militares do 5º BPM na madrugada da terça-feira, 26 de dezembro. O veículo não obedeceu a ordem de parada dada pelos PMs e acabou sendo perseguido.

No entanto, mesmo após o veículo ter sido interceptado, os policiais teriam chegado atirando. Os disparos atingiram Evandro na orelha, sua mulher no braço e amenina Emily nas costelas e no tórax. A criança veio a óbito no HUT horas depois. Evandro alegou que não obedeceu a ordem de parada porque estava sem a cadeirinha infantil no banco de trás do carro.

Os policiais acabaram presos e encaminhados para o Presídio Militar enquanto a Polícia Civil apura as responsabilidades do crime e a Corregedoria da PM da prosseguimento a um processo administrativo disciplinar para decidir o futuro dos policiais na Corporação.

Maria Clara Estrêla