Municípios do Piauí realizam primeira capacitação do Selo UNICEF

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) dá início, esta semana, ao 1º Encontro de Capacitação do Selo UNICEF – Edição 2017-2020 para os municípios do Piauí. Serão dois dias (18 e 19/12) em que equipes do UNICEF e dos parceiros técnicos estarão reunidos com gestores públicos dos 181 municípios piauienses participantes desta edição do Selo UNICEF.

Cada município será representado por pelo menos três pessoas: um representante do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes (CMDCA) e os dois dos profissionais indicados por cada município como Articulador(a) e Mobilizador(a) de Adolescentes e Jovens especificamente para as atividades do Selo UNICEF. Em novembro, os articuladores já estiveram reunidos para um encontro preliminar, discutindo o processo do Selo UNICEF – agora, a pauta é a metodologia desta edição.

A atual edição foi lançada em maio e 1.902 municípios de 18 estados se inscreveram até o início de setembro. Agora, este primeiro encontro dá início à fase de implementação, com a apresentação da metodologia que será utilizada, do caminho a ser percorrido pelos municípios participantes em direção à certificação. A agenda inclui ainda apresentação da situação da infância e adolescência no Semiárido, o processo de monitoramento de indicadores sociais e a forma como os municípios participantes serão avaliados, além de sessão de debates e espaço para dúvidas.

Agenda: 1º Encontro de Capacitação do Selo UNICEF – Edição 2017-2020

Local: Auditório da Associação Piauiense de Municípios - APPM

Endereço: Av. Pedro Freitas, 2000 – Bairro Vermelha, Teresina

Data: 18 e 19/12/2017

Horário: 8 às 16h

O Selo UNICEF

O Selo UNICEF é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para estimular os municípios a implementar políticas públicas para redução das desigualdades e garantir os direitos das crianças e dos adolescentes previstos na Convenção sobre os Direitos da Criança e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Os municípios são agrupados, dentro de seus Estados, considerando suas características demográficas e socioeconômicas. Durante cada edição, o UNICEF capacita gestores e técnicos das secretarias municipais e conselheiros de direitos e adolescentes para qualificar a elaboração e execução das políticas públicas e para estimular que elas continuem mesmo após o fim de cada edição. A experiência com as edições anteriores comprova que os municípios certificados com o Selo UNICEF avançam mais na melhoria dos indicadores sociais do que outros municípios de características socioeconômicas e demográficas semelhantes que não foram certificados ou participaram da iniciativa.

O sucesso do Selo UNICEF é resultado da parceria entre UNICEF e governos estaduais e municipais por meio da atuação integrada entre diferentes níveis de governo voltados às crianças e adolescentes.

Mais informações sobre o Selo UNICEF em www.selounicef.org.br

