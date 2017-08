MST do Piauí adere a protesto contra Temer e bloqueia a BR-316

Os protestos em todo o Brasil, promovidos pelo Movimento dos Sem Terra (MST) contra o presidente Michel Temer (PMDB), também ocorreram no Piauí. Por volta das 9h30, a Polícia Rodoviária Federal foi avisada de que a BR-316, próximo ao povoado Chapadinha, estava bloqueada nas duas faixas. A pista foi liberada duas horas depois, mas ainda houve congestionamento de aproximadamente 3 km em cada lado da rodovia.

A Câmara dos Deputados vota hoje (2) a denúncia de crime de corrupção passiva contra o presidente Temer por supostamente ser o destinatário da mala de R$ 500 mil repassados pela JBS ao deputado Rodrigo Rocha Loures, seu ex-assessor. Esta é a primeira vez que um presidente é denunciado no exercício do cargo.



Além de aderir ao protesto nacional, o MST do Piauí exige do Governo Federal e do Governo do Estado o assentamento imediato das 1000 famílias que ocupam, desde o último dia 25, a Fazenda Junco, pertencente ao senador Ciro Nogueira (PP).

De acordo com a PRF, o Corpo de Bombeiros permaneceu no local para retirar os pneus que foram queimados pelos manifestantes. Cerca de 80 pessoas participaram do protesto.





Nayara Felizardo