Elevado da Miguel Rosa vai reduzir tempo de percurso para 30 segundos

A solenidade de inauguração do elevado da Miguel Rosa foi realizada no final da manhã desta quinta-feira (19), na zona Sul de Teresina. Com a entrega da obra, a expectativa é de que os motoristas levem apenas 30 segundos para fazer a travessia entre a BR-316 e a Avenida Miguel Rosa. O percurso anterior demorava até 15 minutos, devido ao congestionamento formado no local, principalmente nos horários de pico.



Segundo o diretor-geral do DER, Castro Neto, a entrega do elevado garantirá mais qualidade de vida para os teresinenses que precisam transitar pelo local todos os dias. “As pessoas que moram na zona Sul precisam passar por aqui para ir ao Centro de Teresina e passam por constantes congestionamentos nessa rotatória. Então, essa obra vai diminuir o transtorno na vida do cidadão”, destaca.

Com a entrega da primeira etapa, a obra segue para a segunda fase, que consiste na escavação de trincheira, drenagem e desvio de adutoras. O rebaixamento vai interligar a pista que passa pela Rodoviária de Teresina em direção a Timon (MA). A meta do DER-PI é que até o fim do primeiro semestre de 2018 ela seja finalizada.

As obras estão orçadas em mais de R$ 24 milhões, recursos provenientes do programa Pró-Desenvolvimento II, do Governo Federal. Na primeira etapa foram gastos R$ 14 milhões e na segunda etapa devem ser gastos R$ 10 milhões.



Na parte de baixo, poderá transitar apenas veículos que seguirão da zona Sudeste em direção a Timon (MA) (Foto: Assis Fernandes/ O Dia)



Nathalia Amaral, com informações de Nayara Felizardo.