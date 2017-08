Motociclista colide com poste ao desviar de cachorro e uma pessoa morre

Um grave acidente ocorrido por volta das 10h20min da manhã deste domingo (23) em Parnaíba deixou uma pessoa morta e outra ferida. As vítimas são mãe e filha e estavam em uma motocicleta. O acidente aconteceu no rodoanel que dá acesso ao Aeroporto da cidade e a motocicleta envolvida tem placa PIP-0484.





(Foto: Nathalia Amaral/O Dia)

Segundo os populares, as vítimas tentaram desviar de um cachorro que teria entrado na pista, mas acabaram colidindo com um poste de iluminação pública. As duas ainda não tiveram os nomes divulgados pela polícia, mas a vítima fatal é a filha, de acordo com a equipe do Samu, que se encontram no local. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros à mulher que ficou ferida e tentaram reanimar a que veio a óbito, fazendo massagem cardíaca, mas sem sucesso.

A área foi isolada e as equipes do Samu aguardam a chegada da Polícia Militar e do Instituto Médico Legal para fazer a remoção do corpo da vítima fatal.

Maria Clara Estrêla, com informações de Nathalia Amaral