Ministério Público do Piauí lança projeto em defesa dos direitos humanos

Neste domingo (10) é comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A escolha da data foi feita em 1950, depois que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas.

Para celebrar a data, o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (Caodec), do Ministério Público do Estado do Piauí (MP-PI), lançou o projeto “Isso é Direito Humano”, com uma sequência de temas que serão apresentados durante todo o mês de dezembro, contando, ainda, com diversas ações em 2018.

A promotora Flávia Gomes foi uma das idealizadoras do projeto, juntamente com a promotora Myrian Lago (Foto: Divulgação)

Idealizado pela promotora Myrian Lago, titular da 49ª Promotoria de Justiça de Teresina, e pela promotora Flavia Gomes, coordenadora do Caodec, o projeto tem como objetivo principal conscientizar a sociedade sobre a importância dos Direitos Humanos para todos, e desmistificar o preconceito que há sobre o tema. Em tempos de proliferação da intolerância, trata-se, de fato, de uma iniciativa exemplar do Ministério Público do Piauí.

"Os direitos humanos incluem direitos civis e políticos, independentemente de cor, raça, credo, orientação política, sexual ou religiosa. É preciso mostrar que os direitos humanos não existem para ‘defender bandido’, como muitos pensam, mas para garantir a dignidade de toda pessoa, bem como a vida em sociedade”, pondera a promotora Flávia Gomes.



O projeto “#issoédireitohumano” abordará os temas: alimentação; moradia; trabalho; saneamento básico; educação; assistência média; liberdade de crença e não crença; igualdade racial; respeito à orientação sexual e à identidade de gênero; inclusão da pessoa com deficiência; direitos da pessoa idosa, segurança; proteção à criança e ao adolescente; meio ambiente; entre outros.



Da Redação