Ministério libera quase R$ 12 milhões para combate à estiagem no Piauí

O Governo Federal liberou quase R$ 12 milhões para o Piauí desenvolver ações de combate à estiagem no estado. A transferência dos recursos foi autorizada por meio de uma portaria do Ministério da Integração Nacional, publicada na edição de segunda-feira (8) do Diário Oficial da União.

O dinheiro será destinado para a Secretaria Estadual de Defesa Civil, e a portaria estabelece um prazo de 180 dias para execução das obras e serviços previstas.

Além disso, o documento determina que a prestação de contas final das ações deverá ser apresentada no prazo de 30 dias a partir do término da vigência.

A portaria foi assinada pelo secretário-executivo do Ministério da Integração Nacional, Mário Ramos Ribeiro.





Cícero Portela