Marinha encerra buscas por piauiense e família retorna a Parnaíba

As buscas pelo piauienseFrancisco das Chagas Oliveira da Silva Filho, que desapareceu no mar da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, foram encerradas no último sábado (23). O marinheiro foi visto pela última vez na segunda-feira (18), por volta das 17h.



Segundo Adriana Gonçalves, namorada do piauiense, a família dele estava em Macaé acompanhando as buscas, mas retornou a Parnaíba, onde moram, sem saber o que realmente aconteceu. Ela falou sobre o assunto em seu perfil na rede social. “Estamos voltando pra casa (...) sem saber se ele ainda está vivo (...) eu sinto muito, de verdade, por não poder dar uma notícia boa, há esperanças ainda dele está em algum lugar, mais só Deus pra saber”, escreveu.

O caso será investigado pela Marinha Brasileira, Marinha Mercante, Petrobras, polícia e pela Bravante, empresa para a qual Francisco Filho trabalhava. “Quem estava no local não sabe o que aconteceu, quem está investigando também não sabe o que aconteceu, e as investigações ainda serão analisadas criteriosamente por todos os órgãos envolvidos”, afirmou Adriana.

A namorada do marinheiro agradeceu o apoio recebido e pediu que qualquer informação sobre Francisco Filho fosse repassada para a família, para a polícia ou para a Marinha, pelo número 185. “E quero deixar claro que como não foi encontrado nada, o Filho ainda pode está por aí. Os navegantes ainda continuaram a observar qualquer acontecimento na região ou em locais próximos”, concluiu, pedindo orações pelo namorado.

Nayara Felizardo