Mais Matemática forma multiplicadores em todo Piauí

Cerca de 40 professores de matemática de todas as regiões do Piauí participam até esta sexta-feira (28) da formação do Projeto "Mais Matemática: de professor para professor”. A iniciativa da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) visa potencializar o trabalho dessa disciplina em todas as escolas da rede.

O "Mais Matemática" faz parte do Pacto pela Aprendizagem, um conjunto de ações de curto, médio e longo prazo que trabalham com a perspectiva de mudar o cenário da educação. No "Mais Matemática", um material produzido em parceria com a Fundação Lemann será aplicado nas escolas para estimular e incentivar o estudo da disciplina, em especial no Ensino Fundamental, já no segundo semestre desse ano.

“É muito importante essa mobilização da Seduc pela melhoria do ensino de matemática. Esperamos que esse projeto perdure e dê muitos frutos, pois necessitamos avançar principalmente nas séries iniciais do ensino fundamental, onde tudo começa”, relata Lucas Viana, professor do Centro de Ensino de Tempo Integral Francisca Trindade, de Piripiri, um dos participantes da formação.

De acordo com o superintendente de Ensino Superior da Seduc, Ellen Gera, a Seduc realiza essa capacitação para preparar esses professores tornando-os multiplicadores dessa atividade.

“Já realizamos uma videoconferência apresentando o conceito, o material do aluno e o fluxo do "Mais Matemática" para os gerentes regionais e hoje estamos com o professor Inácio Carvalho, da Fundação Lemann, que veio trocar experiências com esses professores multiplicadores do Piauí. Essas são ações de curto prazo, mas a secretária Rejane Dias pretende tornar esse projeto permanente nas escolas, melhorando assim a qualidade do ensino de matemática”, destaca Ellen Gera.

O Pacto pela Aprendizagem também conta com equipes de acompanhamento pedagógico na Seduc e nas Gerências Regionais de Educação. Essas equipes realizaram uma avaliação na área da matemática, antes do início do projeto. Outra avaliação está prevista para setembro deste ano, a fim de monitorar o desenvolvimento dos alunos na disciplina.

A formação acontece no Centro de Formação de Professores Antonino Freire.

"Mais Matemática"

A matemática é um ponto de atenção para a rede pública estadual dessa forma está intensificando os trabalhos voltados ao reforço da disciplina em sala de aula, uma dessas ações é a implantação do "Mais Matemática", iniciativa que será trabalhada com os alunos por meio de um caderno de conteúdos com um material especial. Duas frentes de atuação mediarão a ação, uma nas escolas que contam com o Mais Educação e outra nas escolas que não possuem.

Nas escolas que são beneficiadas pelo Mais Educação, o programa será desenvolvido dentro desse espaço para reforçar o estudo da disciplina, com monitores devidamente capacitados para trabalhar esse conteúdo.

Para as escolas, em especial as de Ensino Fundamental, que não contam com Mais Educação, a Seduc ampliará a carga horária das aulas regulares em duas horas semanais para as turmas de 5º e 9º ano.

“Com o aumento da carga horária iremos contratar mais professores de matemática e direcionar mais esforços da rede para disciplina. A expectativa é de darmos também um salto nos próximos dois IDEBs com esse trabalho”, finaliza o superintendente da Seduc.

