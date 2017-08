Litoral recebe reforço do Corpo de Bombeiros para período de férias

Militares do Corpo de Bombeiros chegaram ao Litoral do Piauí no último dia 15 para reforçar a segurança nas praias durante as férias de julho. O comando-geral enviou 15 homens de Teresina, que ficarão à disposição do 2º Batalhão Bombeiros Militar de Parnaíba - 2ºBBM. A ação será realizada até o dia 30 de julho.

De acordo com o comandante do 2º BBM, major Rivelino de Moura Silva, os bombeiros estão distribuídos pelas praias de Atalaia, Coqueiro, Macapá, Maramar, Barra Grande e Pedra do Sal, garantindo a segurança dos banhistas. "Além dos 15 homens de Teresina, estamos com mais 23 aqui de Parnaíba", afirmou.

Na praia de Atalaia, onde existe um maior número de banhistas, foi instalada uma torre para observação, e assim garantir um melhor controle do fluxo de pessoas que entram na água.

O major Rivelino de Moura lembra ainda sobre redobrar o cuidado no volante neste período de grande fluxo de veículos nas estradas. "Nossa equipes estarão de prontidão em caso de acidentes nas estradas, mas é importante que haja cautela dos motoristas e que evitem a ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir", reforçou o major.

Ccom