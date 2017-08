Liberação de ponte na divisa do Piauí com Ceará é antecipada em um dia

A Polícia Rodoviária Federal informou que será antecipada em um dia a liberação total da ponte localizada na comunidade Retiro, que faz a divisa dos estados do Piauí e Ceará no km 99 da BR 402. A ponte passa por reparos em sua estrutura desde o final da tarde de segunda-feira (14), quando teve início a interdição da via para caminhões, carretas e ônibus.

Inicialmente, a previsão era de que as obras realizadas na estrutura iriam se estender até a próxima sexta-feira (18). No entanto, a ponte já deve estar aberta para o tráfego de veículos pesados a partir das 8 horas da manhã desta quinta-feira (17), conforme informou a PRF, por meio de nota.

Durante as obras, que são realizadas por homens do 2º Batalhão de Engenharia e Construção (BEC), apenas o tráfego de carros de passeio e de motocicletas permaneceu liberado, sempre das 6 às 18 horas.

Mesmo após a liberação total da ponte, o tráfego só será permitido para veículos de até 45 toneladas (incluindo a carga).

A PRF sugeriu que, durante a interdição, para se ter acesso ao estado do Ceará, saindo de Parnaíba e região, os motoristas de ônibus, carretas e caminhões utilizassem a BR 343 e as rodovias estaduais que seguem pelas cidades de Cocal (PI) e Viçosa do Ceará (CE).

Clique para ver imagens da obra na Ponte do Retiro:

A PRF ressalta, ainda, que o horário previsto para liberação pode ser novamente alterado pelo Exército, em razão das condições dos serviços que estão sendo realizados.

"Novas informações, bem como outros períodos de interdição promovidos pelo Batalhão de Engenharia de Construção, o 2° BEC, serão oportunamente comunicados pela PRF", conclui a nota.

Cícero Portela