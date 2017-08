Lançamento da Ópera da Serra da Capivara será realizado nesta segunda (17)

Nesta segunda-feira (17), a governadora em exercício, Margarete Coelho; o secretário de Estado da Cultura, Fábio Novo; o secretário de Estado do Turismo, Flávio Nogueira, e demais autoridades recebem a equipe da organização da Ópera da Serra da Capivara, às 10h, no Salão Azul do Palácio de Karnak para o lançamento oficial do evento.

A primeira edição da Ópera da Serra da Capivara tem como objetivo proporcionar um mix cultural, reunindo música, dança, teatro, imagem, luz e cores, tendo como palco o anfiteatro da Pedra Furada, localizado coração do Parque Nacional da Serra da Capivara, sertão piauiense. Serão três noites de espetáculos abertos em um local que foi lar dos primeiros homens americanos, com toda sua beleza, história encantos e mistérios.

No lançamento da próxima segunda-feira, será realizada a apresentação do site oficial do evento: www.operadaserradacapivara.com. Na página, os interessados terão acesso a informações sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara, sobre o evento, programação e atrações, como chegar, onde ficar.

De acordo com a organização, a expectativa é que o evento promova o encontro entre as artes e a arqueologia, e insira a região da Serra da Capivara como um novo espaço para produções artísticas e culturais de qualidade, assim como outros locais do país vêm se destacando.

