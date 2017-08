Justiça defere liminar contra fechamento de centro de convivência de idosos

O Ministério Público do Estado do Piauí (MP-PI) conseguiu na Justiça o deferimento de uma ação cautelar contra o fechamento do Centro de Convivência da Terceira Idade (CCTI), localizado nas proximidades do Hospital Lineu Araújo, no centro de Teresina.

A ação cautelar foi ajuizada pela 28ª Promotoria de Justiça, que possui atribuições relativas à defesa dos direitos e interesses das pessoas com deficiência e dos idosos.

Em abril deste ano o MP-PI foi informado sobre o risco de encerramento das atividades do centro de convivência, que é mantido pela Prefeitura Municipal de Teresina (PMT). A liminar determinando a manutenção do local foi concedida pelo juiz João Gabriel Furtado Baptista, mas até agora o Poder Executivo não se manifestou.

Desde o mês de abril, as promotoras de Justiça Marlúcia Gomes Evaristo Almeida e Janaína Rose Ribeiro Aguiar realizaram três audiências para cobrar explicações das autoridades municipais sobre o fechamento do centro de convivência.

Idosos protestam durante uma das audiências realizadas pelo MP-PI para buscar uma solução para o problema (Foto: Divulgação)

Na segunda reunião, o Ministério Público sugeriu que a prefeitura assegurasse a manutenção do atendimento aos idosos que já frequentam o local. Porém, no último encontro, realizado em 28 de junho, representantes da Secretaria Municipal de Cidadania, de Assistência Social e de Políticas Integradas (Semcaspi) e da Fundação Municipal de Saúde (FMS) sugeriram a transferência do público atendido pelo CCTI para o Centro Marly Sarney, próximo ao Ginásio Verdão, ou para o Centro Social Pedro Arrupe, que fica no bairro Vermelha, zona sul da cidade.

Na ação cautelar, a promotora Marlúcia Evaristo, titular da 28ª Promotoria de Justiça, argumenta que o encerramento das atividades do centro de convivência pode provocar o rompimento dos laços afetivos estabelecidos entre os idosos que participavam das atividades desenvolvidas pelo centro, colocando em risco sua saúde física e psíquica.

Além disso, a representante ministerial apontou que a localização do espaço na região central de Teresina facilita o acesso dos idosos. "A prefeitura sugeriu que os idosos sejam transferidos para outros dois centros. Mas um deles fica na região centro-sul e o outro na região centro-norte, e muitos dos idosos atendidos no CCTI seriam prejudicados com essa mudança", pondera Marlúcia Evaristo.

A promotora de Justiça Marlúcia Evaristo (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

O Ministério Público afirmou que o fechamento representa evidente descumprimento da Política Nacional do Idoso (Lei Federal n° 8.842/94), que determina “a participação do idoso, através de suas organizações representativas, na formulação implementação e avaliação das políticas, planos, programas e projetos a serem desenvolvidos."



A Prefeitura de Teresina afirma que precisam do imóvel onde hoje funciona o CCTI para implantar um novo centro, voltado para a atenção à mulher.

Segundo a promotora Marlúcia Evaristo, o Ministério Público vai solicitar que a Justiça imponha sanções aos gestores responsáveis, caso o centro seja, de fato, fechado.

"Eu fui informada de que a prefeitura pretende desestruturar o centro, retirando os profissionais de lá. Mas a liminar deferida pelo juiz determina tanto a manutenção dos serviços quanto das condições de funcionamento do local [...] Eles querem o prédio para a construção desse centro voltado para atenção à mulher. Só que eles não fizeram uma transição, não conversaram com os idosos e não verificaram a situação desses idosos que já estão ambientados no centro", ressalta a promotora.

Centro de Convivência da Terceira Idade (CCTI)

O CCTI foi fundado em 2000, e, portanto, há 17 anos atende a população idosa, desenvolvendo atividades de inclusão social, exercícios físicos e atendimentos de saúde.

Até junho deste ano o centro possuía um cadastro com 1.100 pessoas inscritas, com atendimento diário de 420 pessoas, em média.

