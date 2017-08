Justiça condena ex-prefeito de José de Freitas por superfaturamento em obra

O ex-prefeito de José de Freitas, Ricardo Silva Camarço, foi condenado pela 3ª Vara de Justiça Federal do Piauí por desvio de parte da verba repassada ao Município e superfaturamento de 47,29% do valor pago à construtora Melro Ltda, para execução de uma obra na cidade em 2000.



De acordo com a ação do procurador da República Marco Túlio Lustosa Caminha, o convênio entre a União e o Município de José de Freitas foi celebrado em dezembro de 1999. O contrato previa o repasse de R$ 90.023 destinado à construção de muro de arrimo e plantação de árvores e gramas.

No entanto, os órgãos de fiscalização constataram irregularidade na execução da obra, uma vez que não foram cumpridas integralmente as metas definidas no plano de trabalho, mesmo com o repasse dos recursos. No relatório de inspeção feito pela Secretaria de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional em abril de 2001, consta o projeto originário que previa a construção de 414 m³, mas a Prefeitura de José de Freitas construiu apenas 101,2 m³, ou seja, apenas 23,95% da obra.

O laudo pericial produzido pela Polícia Federal constatou que a obra sofre ainda um superfaturamento no montante de R$ 52.531,85. O valor corresponde a 47,29% do valor pago à construtora. Diante do observado, o juiz da 3ª Vara Federal condenou o ex-prefeito Ricardo Camarço a pagar a quantia de R$ 52.531,85 em ressarcimento à União e juros de mora de 6% ao no a partir da citação, que ocorreu em 15 de janeiro de 2010.

Além disso, o ex-prefeito de José de Freitas teve ainda os direitos políticos suspensos por cinco anos e está proibido de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.

Ministério Público Federal do Piauí