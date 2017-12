Jovem encontrado em São Raimundo Nonato morre a caminho de Teresina

O estudante universitário Francisco Emanoel de Oliveira, de 25 anos, morreu na tarde de ontem (24), quando vinha de São Raimundo Nonato para Teresina. Ele teve uma parada cardíaca dentro da ambulância. A morte pegou a família de surpresa. Ao Portal O DIA, o músico Francisco Alves de Morais, conhecido como Sulica, havia falado sobre a emoção de encontrar o filho. "Ganhei meu presente de Natal", disse.

O jovem foi encontrado pelo avô da namorada, com vida, na manhã de ontem (24), após sofrer um acidente de moto na quarta-feira (20). Durante quatro dias, ele ficou sem comer e sem beber. Devido a um ferimento na coxa e à perna quebrada, Francisco Emanoel não conseguiu se levantar para pedir ajuda.

Segundo relatos de parentes, o estudante sofreu algumas paradas cardíacas ainda no hospital de São Raimundo Nonato, mas foi estabilizado e transferido para Teresina. Na ambulância, ele ainda precisou ser reanimado várias vezes. Uma criança, que estava no mesmo veículo, também morreu.



O pai do jovem estava em um carro, acompanhando a ambulância, quando recebeu a notícia da morte do filho. Ele acredita que faltou o atendimento emergencial necessário. "No hospital de São Raimundo Nonato não tinha estrutura e nem UTI móvel. O Samu aéreo só sai até 13h. Ele teve que percorrer 530 km, mesmo debilitado, e não suportou", lamentou Sulica.

O velório acontece em uma funerária na avenida Miguel Rosa, em Teresina. O enterro será às 16h.

Nayara Felizardo