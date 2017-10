Incêndio em Assunção do Piauí já dura 6 dias e destrói 6500 ha

Moradores da zona rural de Assunção do Piauí estão há seis dias lutando contra um incêndio de grandes proporções, que já atingiu mais de seis fazendas. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Assunção, José Caetano Silva, a destruição já ultrapassa os 6500 hectares.



“O último dado que tive, do meio-dia de hoje, o incêndio ainda está acontecendo”, informou José Caetano. Segundo ele, a comunidade tem se unido para combater o fogo desde o último dia 5, mas não conseguiu extinguir as chamas. “Depende do vento e do calor, pois o fogo fica reacendendo”, disse.

Segundo presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Assunção do Piauí, prejuízo maior é em cercas (Foto: Reprodução)

De acordo com informações da Polícia Militar da cidade, o fogo iniciou quando um agricultor tentou fazer uma queimada controlada em seu terreno. “O rapaz foi fazer a roça dele, fez o acero, mas o com o vento, o fogo passou para outras terras. Aí ele perdeu o controle”, conta o cabo Ozias Gomes, da PM de Assunção do Piauí.

O sindicalista José Caetano conta ainda que o fogo destruí diversas plantações e pastagens, e muitos animais silvestres morreram. “Destruiu mais plantações. O prejuízo maior é em cerca”, disse. Criações de animais, de vacas, cabras e ovelhas, também foram afetadas.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local no último sábado, e deu apoio à população no combate às chamas. Mas segundo o órgão, os Bombeiros não foram acionados novamente desde então.

Nayara FelizardoAndrê Nascimento