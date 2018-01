Incêndio de grandes proporções atinge escola municipal no interior do Piauí

Um incêndio de grandes proporções destruiu parcialmente uma escola localizada no município de Joaquim Pires, situado a cerca de 190 km de Teresina. De acordo com a Prefeitura do município, o incêndio ocorreu na madrugada desta quarta-feira (10) e atingiu o almoxarifado e duas salas de aula da Unidade Escolar Pedro Alves Cabral.



No local foram incendiados vários livros didáticos novos, produtos e materiais de limpeza que ficavam guardados no almoxarifado. A escola, que oferta o ensino fundamental para 300 alunos do município, na faixa etária de 6 a 9 anos de idade, teve parte da estrutura atingida pelas chamas, as paredes e o telhado das salas incendiadas ficaram completamente destruídos. A suspeita é de que o incêndio tenha sido ocasionado por um curto-circuito.

Em nota, a Prefeitura Municipal de João Pires informou que o prefeito Genival Bezerra esteve no local observando os prejuízos causados pelo incêndio e que a Secretaria de Educação irá fazer um boletim de ocorrência, bem como um levantamento dos prejuízos causados pelo incêndio e providenciar todo o material que foi destruído o mais breve possível.

Além disso, a Secretária de Educação comunicou que tomou todas as providências para combater o incêndio e garantiu que o incidente não irá atrasar o início do ano letivo na unidade de ensino.

Veja fotos:

Nathalia Amaral