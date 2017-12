Incêndio atinge quarto de uma residência no Residencial Sigefredo Pacheco

Um incêndio atingiu o quarto de uma residência na Quadra B11 do Residencial Sigefredo Pacheco por volta das duas horas da manhã desta sexta-feira (22). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas chegaram ao guarda-roupas e destruíram várias peças além de ter danificado o forro de PVC do local.



A guarnição que foi acionada para atender à ocorrência teve certa dificuldade para conseguir entrar na residência, foi o que informou o tenente Carlos Nascimento, do Comando de Socorro do Corpo de Bombeiros. Ele conta que os oficiais tiveram que arrombar um cadeado da grade de proteção e coloca a porta abaixo, porque os donos da casa não se encontravam no momento em que as chamas começaram.

“Ao que consta, o proprietário estava na casa da irmã naquele horário e não havia ninguém na casa, o que pode ser considerado sorte, porque as chamas estavam altas e tinha chances de se alastrarem a outros aposentos. Tivemos que usar uma mangueira e o canhão de água da viatura para conseguir extinguir e fogo e depois fazer o resfriamento da área para evitar novo foco”, relata o tenente.

Os bombeiros foram acionados pelos vizinhos da casa, que perceberam a fumaça saindo pela janela de um dos quartos. Até o momento, não se tem informações sobre o que teria causado o incêndio, mas o Comando de Socorro acredita que possa ter se tratado de um curto circuito ou fagulhas na rede elétrica.

Maria Clara Estrêla