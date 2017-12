Homem morre afogado no Rio Poti ao recusar usar colete salva vidas

Um homem, identificado como Valdeir Félix de Oliveira, morreu afogado nas águas do Rio Poti neste sábado (30), no município de Castelo do Piauí, a 189 quilômetros de Teresina. Segundo o relato de testemunhas, Valdeir teria entrado no rio para pescar, após ingerir bebida alcoólica, e teria se recusado a usar colete salva-vidas, apesar da insistência dos presentes.



O presidente da Associação de Condutores de Turistas e Visitantes de Castelo do Piauí, Augusto Vasconcelos Júnior, informou que Valdeir teria recusado inclusive a boia que jogaram para ele quando este já se encontrava dentro do rio. “Ele ficou sem qualquer equipamento de segurança, tentando nadar para a margem oposta e em determinado momento submergiu e não voltou mais à superfície”, relata.

O presidente da Condatur acrescenta ainda que Valdeir estaria no local, sem o acompanhamento de nenhum serviço de turismo náutico ou condução disponibilizada pela Secretaria Municipal de Turismo de Castelo. O corpo da vítima está desaparecido desde o meio dia de ontem e até este domingo (31) ainda não havia sido localizado.

a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Castelo do Piauí (SECUTE), emitiu nota lamentado o acontecido e esclarecendo as circunstâncias da morte de Valdeir.

Confira a anota na íntegra

A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer – SECUTE vem a público prestar esclarecimentos sobre a fatalidade ocorrida na tarde de hoje, 30/12/2017, com o castelense identificado como Valdeir filho do Sr. Valdemar, pescador residente na localidade Riacho.

Segundo informações de testemunhas oculares, o munícipe estava consumindo bebida alcoólica no local conhecido por Rancho e entrou na água para pescar, apesar das insistências para que ele ficasse na margem. Pessoas presentes no local insistiram para que ele usasse o colete salva vidas, mas ele recusou. Em seguida jogaram-lhe uma boia, mas logo foi descartada, ficando sem nenhum equipamento de segurança, nadando para a margem oposta. Em determinado momento, a vítima submergiu e não retornou à tona.

De acordo com Augusto Júnior, presidente da Associação de Condutores de Turistas e Visitantes de Castelo do Piauí (CONDATUR), o Sr. Valdeir estava avulso, não tendo contratado nenhum serviço de passeio náutico ou de condução disponíveis no local.

A SECUTE e toda equipe que compõe a gestão da Prefeitura Municipal de Castelo do Piauí se solidarizam com os familiares neste momento.

Maria Clara Estrêla