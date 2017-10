Governo Federal autoriza envio de força tarefa para atuar em presídios do PI

O governador Wellington Dias e o secretário estadual de Justiça, Daniel Oliveira, estiveram em Brasília, em audiência com o presidente Michel Temer pedindo apoio da Força Nacional para atuar nos presídios do Piauí. O encontro teve ainda a participação do senador Ciro Nogueira (PP). Inicialmente, 100 profissionais da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP) devem vir ao Estado para reforçar a segurança nos presídios.

O pedido vem após uma fuga em massa na penitenciária de Esperantina, onde 75 detentos conseguiram fugir na última sexta-feira (6). No domingo, outros 10 presos conseguiram fugir. As estruturas da penitenciária foram danificadas, comprometendo a segurança no local. Desde a última sexta-feira, policiais militares estão no local para controlar novos motins e também tentar capturar os foragidos. Até o final da reportagem, 32 detentos já haviam sido recapturados.

O governador já havia assinado o decreto de emergência na Penitenciária Luiz Gonzaga Rebelo, em Esperantina. “O presidente Michel Temer autorizou a Força Nacional especializada nessa área de presídios para atender a essa demanda do Piauí. Nós temos uma necessidade em alguns presídios de somar com a força já existente para que possamos garantir as condições de estabilidade, evitando fugas, garantindo as condições de normalidade no sistema prisional do Piauí”, explicou o governador.

Ainda de acordo com o chefe do executivo estadual, foi solicitado ainda o apoio da Polícia Federal para que possa atuar no trabalho investigativo contra o crime organizado que, segundo o governador, está em atuação no Estado. “Temos a presença do crime organizado no Piauí, que tem tido uma ação dentro do Estado. A Secretaria de Segurança tem uma atuação importante nesse sentido, mas é importante agora termos esse reforço”, pontuou.

A fuga de detentos em Esperantina deixou a cidade em alerta. Aulas foram suspensas, postos de saúde foram fechados. Ainda ontem, mais de 70 policiais militares, dos mais diversos grupamentos, foram deslocados para atuar na cidade garantindo a segurança da população, para capturar os bandidos e ainda para reforçar a segurança no presídio. O governador Wellington Dias e o secretário de Estado da Justiça, Daniel Oliveira, estão em Brasília nesta segunda-feira (09) onde se reúnem com o Governo Federal para solicitar a presença, no Piauí, da Força de Intervenção Penitenciária (FTIP), para colaborar com a proteção dos presídios e da população do Estado.

