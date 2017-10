Governo entrega kits a produtores na 8ª Feira do Turismo Rural

O secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, Francisco Limma, participou, neste domingo (08), da 8ª edição da Feira do Turismo Rural, realizada na Praça da Cacimba Velha, zona rural de Teresina. A feira foi bastante movimentada com música, produtos da agricultura familiar, pintura de rosto para crianças e o melhor da gastronomia piauiense.

A feira já é parte do calendário da região e possibilita aos pequenos produtores espaço para venda de uma variedade de produtos como bebidas artesanais, legumes, hortaliças, frutas, verduras, pratos e comidas típicas e artesanato.

Em solenidade realizada no evento, que contou com a presença do secretário de Estado do Planejamento, Antônio Neto, o secretário do Desenvolvimento Rural entregou a todos os feirantes presentes kits de uniformização com avental e boina customizados com a marca da feira. A SDR também entregou um kit de irrigação para a produtora Maria de Jesus.

As produtoras Nadia Lima, Ducarmo e Dalila fizeram Curso de Culinária há aproximadamente dois meses e começaram a produzir e vender biscoitos caseiros na comunidade Soinho, com a marca Delicias de Mainha. “Essa é a primeira vez que participamos da Feira do Turismo Rural aqui na Cacimba Velha. Aqui é um meio de divulgar nosso trabalho e começar a fazer pedidos e orçamentos mais a frente. Produzimos sequilhos de coco, casadinhos, biscoito e amanteigado de castanha, dentre outros”, disse Nadia.

Mãe e filhas também participam da feira como produtoras de artesanato, é o caso das feirantes “Meninas Criativas”, apresentada por Maria Evangelista e por uma de suas filhas, Tamara Raquel. O empreendimento formado pela mãe e pelas três filhas tem produtos baseados no artesanato, no Piauí, no tradicional, que enaltecem o estado, valorizam a beleza da mulher, além de desenvolver materiais para livros de costura e do crochê.

“Já estamos há dois anos realizando esse negócio, temos perfis nas redes sociais e é por meio delas que entramos em contato com nosso público para encomendas. Participar da feira do Turismo Rural aqui na Cacimba Velha é mais uma oportunidade de mostrarmos nosso trabalho e de melhorar ainda mais as vendas", ressalta a jovem Tamara Raquel. A família dela é da região Lagoa da Mata, localizada próximo a Cacimba Velha.

Francisco Limma, acompanhado da superintendente Patrícia Vasconcelos; dos diretores da SDR, Durval Gomes e Liz Meireles, visitou todos os estantes e destacou a organização e a qualidade dos produtos apresentados na feira. “Quero parabenizar a todos os envolvidos pelo sucesso da Feira do Turismo Rural. A ideia é importante e hoje é uma tradição forte na região da Cacimba Velha, e ajuda a fortalecer os produtores e produtoras da região, assim como a agricultura familiar", ressaltou o gestor.

Ascom