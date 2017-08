Governo do Estado nomeia aprovados em concurso da Seduc de 2014

O Governo do Estado do Piauí publicou nesta terça-feira (08), no Diário Oficial do Estado, o decreto de nomeação dos aprovados em concurso público da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) em 2014. O comunicado foi feito pela atual secretária de Estado da Educação, Rejane Dias, através das redes sociais.



A convocação contempla os aprovados para os cargos efetivos de professor da rede estadual de ensino, agente supervisor de serviços e nutricionista. Segundo a secretária Rejane Dias, mais de 400 professores foram convocados. “É bom lembrar que este ano já foram chamados 400, num total de 800. Temos aí 1.600 para que nós trabalhemos o calendário que vamos concluir no próximo ano”, destaca.

Os convocados atuarão na rede estadual de ensino nos municípios de Parnaíba, Barras, Piripiri, Regeneração, Campo Maior, Valença, Picos, Oeiras, Floriano, São Raimundo Nonato, Uruçuí, São João do Piauí, Bom Jesus, Fronteiras, Corrente, Paulistana e Teresina.

Com o documento publicado no Diário Oficial do Estado, a Seduc agora divulgará o calendário com as datas de entrega dos documentos dos aprovados. Os nomeados tomarão posse e serão lotados até o fim deste mês de agosto.

"Vamos preparar uma grande solenidade para que os professores tomem posse de seus cargos. Eles serão empossados em vagas de professores que se afastaram. Com isso, o Estado faz as contratações com menor risco de atingir o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal com gasto de pessoal", explica Rejane Dias.

Confira a convocação.





Nathalia Amaral