Governo autoriza cursos de formação para 150 agentes e 331 policiais

Em reunião com o secretário de Justiça, Daniel Oliveira, nesta quarta (29), no Palácio de Karnak, o governador Wellington Dias autorizou que 150 aprovados no concurso para agentes penitenciários realizem o curso de formação para ingresso na categoria. Além deste, também serão convocados 331 policiais militares aprovados no último concurso.



O curso está previsto para ter início no dia 3 de janeiro do próximo ano e tem duração de cerca de três meses.

Governo autoriza curso de formação para 150 novos agentes penitenciários. (Foto: Divulgação/Sejus)



"Com a inauguração dos novos presídios, precisaremos de mais servidores e o governador tem dado atenção excepcional à área da segurança pública e prisional, de modo que, com mais agentes, teremos mais segurança", pontua o secretário de Justiça, Daniel Oliveira.

"Considerando a importância de reforçar os quadros de pessoal da nossa Polícia Militar e do sistema prisional, o governador autorizou o início do Curso de Formação no caso desses dois concursos. O governador tomou essa decisão ouvindo os secretários, mas também atento às condições financeiras do estado, considerando obviamente a necessidade de atender à demandas desses dois órgãos fundamentais para a segurança", frisou o secretário de Governo, Merlong Solano



O governador Wellington Dias observa que o Estado está equilibrado, respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal. O chefe do Executivo estadual ressalta a gestão busca modernizar e humanizar o sistema prisional, investindo em estrutura, tecnologia e pessoal.

Da Redação