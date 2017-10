Funcionários dos Correios ignoram solicitação de retorno às atividades

Os funcionários dos Correios continuam em greve no Piauí, mesmo com a Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) tendo solicitado o retorno imediato das atividades. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Piauí (Sintect/PI), Edilson Rodrigues, a declaração do ministro Emmanoel Pereira, vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), de que a greve da categoria é abusiva, está equivocada.

“A gente resolveu continuar por orientação da própria Federação (Fentect). Essa liminar não preenche todos os requisitos, como manda a lei de greve; uma vez que o ministro dá uma liminar sem que haja nenhuma audiência de conciliação, há uma ilegalidade. Além disso, a liminar não estabelece também multas para a Federação, então continuamos parados”, explica Edilson.

Movimento segue mobilizando funcionários da empresa (Foto: Assis Fernandes/ O Dia)

O ministro Emmanoel Pereira justificou sua declaração enfatizando que a paralisação foi iniciada enquanto ainda estava em andamento um processo de negociação coletiva. Porém, o presidente do Sintect/PI esclarece que a própria empresa é quem não comparecia às reuniões de negociação; por isso, eles deflagraram greve.

“Na realidade, não houve abuso. O comando estava instalado em Brasília no sentido de receber a direção da empresa para se negociar de fato, o que não houve. Quem marcou as reuniões com a Fentect foi a empresa. Ficou marcado para o dia 8 de agosto e a empresa desmarcou; depois marcou para o dia 22 e também desmarcou. Em uma própria negociação coletiva em curso durante setembro, houve duas reuniões e, na terceira reunião, a empresa desmarcou novamente. Tentávamos e a empresa desmarcava, então não houve ilegalidade”, defende o presidente do Sindicato.

Recurso

A Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect) já entrou com um recurso no TST, pedindo a reconsideração do próprio ministro. “Caso não seja atendido, está sendo feita uma grade de instrumento no tribunal pleno do TST para que seja reconsiderada essa questão da paralisação”, afirma Edilson.

A decisão da liminar concedida dia 25 de setembro, que determinou a manutenção de 80% das atividades nas unidades da empresa, somada à declaração do ministro Emmanoel Pereira, fez com que alguns funcionários deixassem a greve. Porém, o Sindicato diz que, ao passo que houve um refluxo, também houve adesão de outros setores.

O carteiro José Wilson escolheu continuar com a greve e diz que só vai voltar a trabalhar quando toda a categoria retornar. “Já entrei no fogo, é para se queimar, agora vou continuar até o fim da greve”, ressaltou ele.

Virgiane PassosKaroll Oliveira