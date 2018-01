Fenômeno raro, chuva de granizo causa prejuízo em casas no interior do PI

Moradores dos municípios de Santana do Piauí e Santa Cruz do Piauí, ambos localizados no sul do estado, foram surpreendidos por uma chuva de granizo no final da tarde desta segunda-feira (8). Considerado um fenômeno raro, especialmente na região equatorial, onde está localizado o estado do Piauí, a formação de granizo dificilmente é registrada no estado. Por conta disso, muitos moradores decidiram registrar o momento.





De acordo com o estudante Elielson Araújo, morador de Santa Cruz do Piauí, a chuva começou por volta das 17h30 de hoje e durou quase uma hora. Acompanhado do gelo, os moradores também relataram trovões e ventos fortes na região.

Segundo o morador de Santana do Piauí, Paulo Ricardo, algumas casas no município chegaram a ser destelhadas por conta do granizo. "Já é a segunda vez que isso acontece, nessa dimensão, chuva com ventos fortes e com pedra de gelo", relata o morador.

Chuva de granizo em Santa Cruz do Piauí. (Foto: Elielson Araújo)



Por causa da tempestade, Paulo Ricardo diz que a sua família ficou na chuva e teve que retelhar a casa. "Quebrou várias telhas. Tinha pedra de gelo em cima da cama, nas calçadas, foi muito tenso. Nunca pensei que fosse passar por isso. O vento parecia com aqueles temporais de filmes.... zoava nas telhas, quando os granizos batiam nas telhas o impacto era tão forte que quebrava", afirma o estudante.

Veja vídeo:





Outros casos



Em 2016, uma chuva de granizo na cidade Santo Inácio do Piauí chegou a danificar prédios públicos, e escolas, além de derrubar derrubou oito postes e muros de residências, bem como levou telhados de casas e comércios.

Nathalia Amaral