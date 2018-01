Família de criança com raquitismo pede ajuda para reformar a casa

Maria Vitória Mendes, de apenas quatro anos de idade, é portadora de raquitismo hipofosfatêmico, uma doença que atinge os ossos e faz com que eles não se desenvolvam. A menina está internada há um ano e 9 meses no Hospital Infantil Lucídio Portela, para tratar das complicações da doença e deve receber alta em breve. Por causa da doença, o sistema respiratório da criança também foi afetado, fazendo com que ela precise usar um aparelho chamado CPAP, que foi doado pela Prefeitura de Miguel Alves. Com o retorno de Vitória para casa, a família está realizando uma campanha para angariar fundos para reformar a casa da família, que não tem condições de receber a pequena.

Maria Vitória Mendes é é portadora de raquitismo hipofosfatêmico. (Foto: Arquivo Pessoal)

De acordo com a mãe de Maria Vitória, Maria Luana Soares Mendes, a família mora na zona rural de Miguel Alves, em uma casa de barro. Por conta disso, a residência não está apta a receber a menina que precisa de cuidados especiais e a família espera reformar a residência para que Maria Vitória retorne para casa depois de tanto tempo hospitalizada.

A expectativa é de que as doações ajudem a reconstruir a casa, com paredes de tijolos, reboco, piso, forro em pvc e um quarto com ar condicionado para que a pequena possa ficar. Por morar em uma região fora da cidade e para evitar quedas de energia que comprometam o funcionamento do aparelho que Maria Vitória usa para respirar, a mãe também pede um gerador de energia.

Para ajudar, os interessados podem entrar em contato com a mãe de Vitória pelo número (86) 99867-2456 (também é Whatsapp). Para depositar qualquer quantia, a família disponibiliza a conta poupança da Caixa Econômica de número 61875-0, agência 1607 operação 013, em nome de Maria Luana Soares Mendes.

Nathalia Amaral